Con la presencia de Fernández, Bordet juró un nuevo mandato como gobernador

"Juro por Dios, la Patria y sobre estos santos evangelios cumplir y hacer cumplir la constitución nacional y de la provincia, y desempeñar con lealtad y honradez con el que he sido honrado por el pueblo entrerriano. Si así no lo hiciere Dios y la Patria me lo demanden", manifestóFue el presidente de la Nación,, registróPreviamente, y ante la presencia de los exgobernadores Jorge Busti y Sergio Urribarri, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro; la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa; autoridades provinciales y eclesiásticas, juró la vicegobernadora, Laura Stratta., valoró Bordet atras los actos protocolares y el saludo de los simpatizantes que se encontraban en Plaza Mansilla."Con Alberto trazamos una amistad cuando construimos la unión de Entre Ríos, y en él encontramos a una persona cálida, humana, componedora, esa misma persona que hoy es presidente", remarcó. Fue en ese sentido que sentenció: "Será un gran presidente y nos ayudará mucho a los entrerrianos".Luego de destacar el acompañamiento de "la familia, tantos amigos y el apoyo popular que es imborrable", Bordet comunicó que"La paridad de género es fundamental porque tenemos que tener igualdad entre mujeres y hombres, lo hemos demostrado en nuestro gabinete y con Laura, la primera vicegobernadora mujer, con la que armamos un gran equipo", mencionó en relación a uno de los proyectos de ley que elevará para su tratamiento en la Legislatura entrerriana."La reforma política tiene que ver con reflejar lo que el votante quiere al momento de sufragar", destacó. "En 2020 enviaré al proyecto para que se enriquezca y se logren los consensos porque la próxima ley electoral tiene que ser por unanimidad", avizoró.Y continuó: "Voy a proponer una nueva ley de agroquímicos que se discuta y se debata para que salga por consensos porque es un tema que no puede legislado por decreto, no me gusta gobernar por decretos".Mencionó, además, entre otros de los proyectos para su segunda gestión, la Hidrovía Paraná-Paraguay, las regalías que genera Salto Grande, obras viales. entre las que mencionó la Ruta 18, además de la finalización del hospital La Baxada de Paraná.Consultado a Bordet por un mensaje de fin de año para los entrerrianos, éste encomendó: "Todos tenemos las expectativas lógicas, pero tambiénporque nadie se realiza individualmente"., ratificó."Desde el lugar que me toca como gobernador voy a poner todo lo mejor de mí para unir a los entrerrianos en esta empresa, la de generar desarrollo social y económico, igualdad de oportunidades y paridad de género", resaltó el mandatario entrerriano.