Reasume Bordet y Fernández lo acompaña: Expectativas de políticos y dirigentes

Pablo Biaggini, Secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos

Fernando Cañete, titular de Iosper

Pedro Galimberti, intendente de Chajarí

Alicia Benítez, Directora de Vialidad Provincia

Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú

El intendente de San Salvador, Lucas Larrarte

Carlos Schepens, desde el Instituto Portuario de la provincia

Rector de la UNER, Andrés Sabella

El titular de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías

El director provincial del Túnel Subfluvial por Entre Ríos, Juan José Martínez

Elvío Guía de Federación Agraria

Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la municipalidad de Paraná

El gobernador Gustavo Bordet asume su segundo mandato en un acto que comenzará en la Cámara de Diputados y luego continuará en la Plaza Mansilla. El mandatario prestará juramento junto a la vicegobernadora electa, Laura Stratta.Minutos antes, dirigentes políticos dialogaron conacerca de sus expectativas por el nuevo período político tanto a nivel provincial como nacional.Pablo Biaggini, Secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, dijo que "fue un día de júbilo, presenciamos un nuevo mandato constitucional donde el gobernador Bordet ha tenido la fortuna de ser distinguido por nuestros conciudadanos. Tendrá la oportunidad de desarrollar una nueva gestión gubernamental"."Tuvimos la grata sorpresa de la visita del presidente Alberto Fernández, que nos distingue con esta visita", dijo.Fernando Cañete, titular de Iosper, señaló que "acompañamos al gobernador con mucha esperanza. La asunción de Fernández llevará a un camino de mejoría para el país y para Entre Ríos"."La figura de Ginés González García como ministro de Salud fue una buena noticia porque depende de él la restauración del ministerio. Ya tenemos información de que la conformación del Cofesa estará la posibilidad de que Cospra pueda participar para discutir la problemática que tiene el país", dijo.Pedro Galimberti, intendente de Chajarí, indicó que "festejamos el regreso de la democracia. Las cuestiones que parecen formales son sumamente importantes. Desde el punto de vista institucional la relación con Bordet ha sido buena, pese a que los intendentes queremos algo más"."Hay cuestiones que en la provincia hay que discutirlas y desde el punto de vista de los municipios queremos participar más, como en el control de la coparticipación", agregó."Lo que nos tiene que unir son las ideas y no las pertenencias partidarias. La gente está interesada en otra cosa y no en lo que andamos los de la política. En Chajarí se busca seguir creciendo y desarrollando una ciudad y un fuerte trabajo tratando de efectuar una tarea de transformación", comentó.Alicia Benítez, Directora de Vialidad Provincia, expresó que "han sido tres años y medio frente a una repartición con una nación contraria, y eso nos trajo algunos problemas. Había convenios firmados entre nación y provincia"."Nos trajo un reacomodamiento presupuestario. Estamos con muchas ansias de entender que esta nueva gestión va a ser diferente. Nos reuniremos con el intendente Bahl para hablar de obras concretas. Nos ponemos a disposición", dijo.Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, opinó que "hemos tenido una semana muy particular el lunes con la jura y asunción en nuestra propia ciudad, asumiendo el segundo mandato frente a la intendencia. Estuvimos el martes dentro del recinto para la jura del presidente y la vicepresidenta"."Es renovar la esperanza y la fuerza para un nuevo período. Estamos contentos que Fernández visite nuevamente la provincia", dijo.El intendente de San Salvador, Lucas Larrarte aseveró: "Estamos presagiando lo que va a ser su gestión, de estar junto al pueblo, junto a los gobernadores. Es bienvenido para nosotros porque con lo que hemos pasado en la gestión anterior, por lo menos en nuestro caso, no recibíamos los recursos necesarios".Carlos Schepens, desde el Instituto Portuario de la provincia, quien hoy fue confirmado en su continuidad, afirmó: "La idea es seguir, porque el ritmo que tenemos hasta ahora es importante, hay muchas expectativas. Estamos trabajando a contrarreloj porque tanto el río Paraná como el río Uruguay, están muy bajos los dos. Cada tonelada que se pierde de cargar en Ibicuy son 100 dólares en la madera, que si lo multiplicás por tres mil toneladas, son 300 mil dólares que se pierden".El rector de la UNER, Andrés Sabella, valoró: "Para la universidad pública es muy importante que el gobernador nos tenga presente en este nuevo desafío, y con muchas expectativas respecto a lo que viene para el país". Apuntó que "hubo universidades que recibieron recursos y otras que fuimos postergadas" y confió en "la necesidad de recomponer las asimetrías generadas en los próximos años".El titular de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, destacó que "nuestro gobernador ha sido respaldado por el pueblo entrerriano y optimista por el camino que mostró el gobierno nacional". "Cuando el pueblo celebra la asunción de nuevas autoridades es una muestra de que lo que decimos está acompañado por el sentimiento del pueblo que vuelve a renovar sus esperanzas en este perfil de gestión provincial, nacional y municipal", recalcó.El director provincial del Túnel Subfluvial por Entre Ríos, Juan José Martínez, mencionó que "es una nueva fiesta para nuestro gobierno que nuestro país comience la rueda del peronismo" y recordó cuando Néstor (Kirchner) en su segundo día de presidente lastimosamente vino para levantar un pago que debía Montiel, pero la visita presidencial de ahora, es para apoyar aún más y seguir trabajando por más en la provincia".Elvío Guía de Federación Agraria, comunicó que para este jueves, a las 11, está prevista una reunión entre integrantes de la Mesa de Enlace y FECIER, con el flamante ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, "para marcar los puntos hacia dónde queremos ir". El dirigente rural marcó "las expectativas para que estos cuatro años empecemos a acomodar las cosas que quedaron pendientes".Santiago Halle, que ocupará la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de Paraná, aseveró: "Es una nueva gestión provincial que comienza y estamos muy esperanzados, esperamos que sea aún mejor que la anterior". Contó que a partir de este jueves "comenzaremos con las reuniones operativas sobre todo por lo que quiere el vecino de Paraná, por la recolección de la basura básicamente, estamos en una situación de emergencia en ese sentido. Durante seis meses no se ha hecho nada, por lo que debemos ponernos al día con los paranaenses".