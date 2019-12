Kicillof asumió como gobernador de Buenos Aires

Axel Kicillof asumió en el mediodía de este miércoles como gobernador bonaerense ante la mirada y el apoyo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández, quienes se acercaron hasta la Legislatura provincial ubicada en la ciudad de La Plata.El referente del Frente de Todos recibió la banda y el bastón de manos de la ya ex mandataria provincial María Eugenia Vidal, que terminó su mandato el pasado martes y fue sucedida de manera interina por Teresa García.Además del binomio presidencial, también se pudo ver en el Palacio Legislativo a una gran cantidad de intendentes, como los de La Matanza, Fernando Espinoza; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Hurlingham, Juan Zabaleta; así como también dirigentes sindicales de la talla de los secretarios generales de la CGT Héctor Daer; y del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano.Tras asumir su cargo, Kicillof brindó un discurso en el que dio cuenta del estado en que se encuentra el principal distrito del país tras cuatro años de gestión de Vidal. Previamente, Verónica Magario asumió como vicegobernadora bonaerense.Al hacer uso de la palabra, el flamante gobernador bonaerense, adelantó que suspenderá los aumentos tarifarios eléctricos previstos para enero próximo.Además señaló que declarará la emergencia en la provincia de Buenos Aires por la situación de las finanzas que dejó María Eugenia Vidal, debido a que "no le alcanza", aclaró, para cubrir las obligaciones del próximo mes."Están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta y las condiciones del país y la provincia muy bajos", señaló Kicillof.Precisó que el gobierno de Vidal "deja una caja de 25.000 millones de pesos; el problema no es cuánto queda en la caja, sino las obligaciones que hay que atender y lo que podemos decir es que eso no alcanza para los próximos 30 días. Entre sueldos y obligaciones de deuda totalizan 40 mil millones de peso, a eso se agrega el pago a proveedores que estimamos por 50 mil millones de peso. En el último tiempo se frenaron muchos pagos y eso se ve en la obra pública", destacó el gobernador y apuntó que "afectó también al Banco Provincia".En ese sentido remarcó que "se redujo la parte de los préstamos al sector privado en un 11%"."Voy a pedir a la Legislatura que me acompañe con las emergencias que esta Provincia tiene, presentaré en su debido momento el proyecto correspondiente", adelantó, en alusión a la declaración que permite la reasignación de recursos económicos y humanos para los sectores de mayor urgencia.Respecto a las tarifas, graficó que "si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo", y recordó que la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que las tarifas tienen que ser razonables, que las empresas tengan una rentabilidad normal", y "que todos puedan abonar esas tarifas".Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueoEn ese sentido adelantó que "ese aumento de tarifas, que se iniciaba en enero, lo vamos a dejar sin efecto, no lo digo porque no haya voluntad de no respetar contratos"."Tenemos que revisar lo actuado: por eso convoco a las empresas del sector para trabajar en un esquema que sea justo, sostenible, razonable y que la gente, las empresas, los productores lo puedan pagar", concluyó.