Asumieron los nuevos intendentes de Concepción del Uruguay, Colón y Villa Elisa

José Luis Walser asumió la intendencia de Colón



Villa Elisa

Reasunciones

Piaggio y su segundo mandato en Gualeguaychú



Pueblo Belgrano

Política Rossi asumió la intendencia de Santa Elena y definió los ejes de la gestión

Este martes por la noche se realizó el traspaso de mando municipal en. Durante una ceremonia realizada delante de la Municipalidad, el hasta ayer viceintendente,, recibiendo el mandato de parte de José Lauritto. Por su parte, Ricardo Vales asumió como presidente del Concejo Deliberante, tras haberse desempeñado los últimos cuatro años como jefe de Gabinete municipal.La ceremonia comenzó con la toma de juramento del concejal electo Rodolfo Negri, iniciándose así la sesión especial del Concejo Deliberante. Ya como edil en funciones, Negri, el concejal de mayor edad, tomó juramento al resto de los concejales electos: Sergio Vereda, Viviana Sansoni, Marcelo Herlein, Graciela Guerrero, Valeria Jauregui y Ángel Salamonini por el Frente de Todos; José Gurne, Evelyn Viganoni, Rosa Ana Squivo, Carlos Dutra y Hernán Marcó en representación de Juntos por el Cambio, y Aldo Montañana por Uruguay se Puede.A continuación, juró ante el Concejo Deliberante el presidente municipal electo Martín Oliva, y luego lo hizo el viceintendente Ricardo Vales, quien informó los cargos que ocuparán los ediles.El nuevo gabinete, conformado por Secretarios, un Subsecretario, Coordinadores, Coordinadores Generales y Directores asumirán sus funciones este miércoles, desde las 10 en el salón del Concejo Deliberante.Como cierre del acto de asunción, Martín Oliva dio su primer discurso como Intendente de la ciudad, señalando: "Concepción del Uruguay inicia hoy un nuevo periodo de gobierno, que nos da la oportunidad de continuar trabajando en su desarrollo con la misma actitud y dedicación de estos cuatro años. La presencia de tantos y tantas vecinos y compañeros acompañándome en este momento reafirma ese compromiso, el de hacer cada día que nuestra ciudad sea un mejor lugar para vivir"."No especulo, ni hago negocios con la política", afirmó el Intendente, y agregó: "Con quienes me acompañan trabajamos y nos preparamos para ser la continuidad de un gobierno y de una concepción de hacer política. Esa es nuestra prioridad. Por eso, nuestro espacio puso el acento en mirar hacia adelante, sumar a todos los actores, y seguir trabajando en mejorar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas".En otro fragmento aseguró: "En estos cuatro años que tenemos por delante vamos a continuar caminando con nuestros vecinos, y vamos a continuar visitando sus barrios para conocer cada realidad, evaluarla, y escuchar. Hay que escuchar, pero hay que saber escuchar. Esa es una de las importantes llaves de nuestra gestión: recibir a quienes nos quieran plantear sus problemáticas, sus propuestas, para ponernos en acción, y construir una gestión que dé respuestas y soluciones".Con respecto al nuevo Gobierno Nacional que también asumió el mandato este martes, señaló: "Seguiremos transitando un camino de diálogo, intentando mejorar la situación de la ciudad, favorecidos por el cambio en el entorno nacional donde creemos que en adelante será más propicio para el despegue de la producción, de las pymes, del empleo y más afín a esa Argentina en desarrollo que todos soñamos. Esa Argentina que sabemos que podemos alcanzar si dejamos que la producción le gane a la especulación, que la corrupción y la burocracia pierda sus espacios, y encontramos un equilibrio entre lo individual y lo colectivo para lograr una distribución más equitativa del ingreso".Finalmente aseguró: "Creo en un modelo de ciudad. Creo en el desarrollo sostenible. Creo en la democracia participativa. Creo en el trabajo. Creo en el esfuerzo. Creo en una política de igualdad de género. Creo en la solidaridad. Creo en una ciudad de todos y para todos; pero, lo que es fundamental, creo en una Argentina mejor. Ese es mi compromiso y allí pondré mi esfuerzo y dedicación. Esta no es una tarea individual, es un trabajo conjunto, un desafío que tenemos los que compartimos la vida en esta ciudad. No debemos preguntarnos qué puede hacer Concepción del Uruguay por mí, sino que puedo hacer YO por mi AMADA ciudad. Por eso los convoco, como lo harían los viejos caudillos federales, a que me acompañen a hacer realidad nuestros sueños. ¡Vamos por ellos! Solo me queda decirles: lo haremos Todos Juntos".En un acto con gran presencia de vecinos, José Luis Walser, juró como intendente de la ciudad de Colón este martes por la noche. La ceremonia se realizó al aire libre sobre calle Urquiza, entre Cot y Hernández, donde primero juraron los concejales en una sesión preparatoria y luego en una extraordinaria lo hicieron el viceintendente, Ramiro Favre y el intendente Walser, para asumir funciones.Finalizados los actos, José Luis Walser recibió el obsequio de una Bandera Argentina por parte de una vecina, para ser colocada en el frente del edificio municipal.Luego, el nuevo intendente de Colón presentó a su equipo de gobierno, antes de pronunciar su primer discurso oficial como presidente municipal de la ciudad."Hoy quiero hablarles a ustedes, a los vecinos, quiero hablarle a mi comunidad, la comunidad de Colón decidió hacer un cambio en nuestra ciudad y nos eligió a nosotros para liderar este nuevo tiempo" comenzó diciendo Walser."Hoy comienza un nuevo camino, un camino serio, responsable y lleno de esperanza, quiero que sepan que es un honor ser el intendente de todos los colonenses y que asumo esta enorme responsabilidad con la alegría de saber que juntos vamos a transformar nuestra ciudad, y la certeza de que tenemos todo para volver a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad" expresó el intendente colonense.Walser adelantó su plan de gobierno con las acciones de los primeros 100 días de trabajo, entre los que se cuentan la mitigación en el basural y lagunas de tratamiento, e hizo referencia al barrio San Francisco y toda su problemática.También explicó que se evaluará la situación financiera y económica de la administración. Asimismo se hará una puesta en valor de la zona costera y espacios públicos, orden y limpieza general.Por otro lado remarcó que ya tiene desde hace tiempo equipos trabajando en la Fiesta Nacional de la Artesanía y los corsos, además se hará la adecuación y fortalecimiento de todas las áreas sociales, y se organizarán y optimizarán los servicios esenciales."Vamos a construir una ciudad que tenga como protagonista al vecino a través de herramientas comunitarias participativas" fue otro de los puntos que Walser destacó el discurso que pronunció en la asunción.El intendente de Colón resaltó puntos como gestión estratégica, capital humano y estado moderno. Y afirmó en otro tramo que Colón tiene que ser "una ciudad que nos dé gusto vivir y que podamos disfrutar" sostuvo José Luis Walser.Asumieron los concejales vecinalistas del bloque "Todos por Colón" que presidirá Mauro Godein, y que también integran Roberto González, Elena Acosta, María Belén Padilla, Javier Minatta y Laura Loker. En tanto que el bloque por el partido justicialista "17 de Octubre" lo componen su presidente Roberto Medina y también lo integran Vanesa Bouvet, Carlos Leonardi, Patricia Irigoy y Selva Turín.Pablo Trevisán (Secretario de Gobierno), Gabriel Schildt (Secretario de Hacienda), Claudio Lara (Secretario de Obras y Servicios Públicos), Oscar López (Secretario de Desarrollo Comunitario), Silvia Vallory (Secretaria de Turismo y Cultura), Roberto Bergara (Director de Ambiente), Aníbal Richard (Coordinador de Supervisión de Espacios Públicos), Daniel Kolankowsky (Director de Legal y Técnica), Gloria Campodónico (Directora de Modernización del Estado), Pablo Covato (Director de Capital Humano), Exequiel Godein (Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Mariano García (Director de Redes Comunitarias), Sergio Pinget (Director de Comunicación y Prensa), Rodolfo Minatta (Director de Ingresos Públicos), Marcelo Caire (Director de Obras Públicas), Brian Da Silva (Director de Servicios Públicos), Pamela Moresentti (Directora de Obras Privadas), Gabriel Acosta (Director de Obras Sanitarias), Paola Lazzaroni (Directora de Promoción y Prevención de la Salud), Leonardo Hellmers (Director de Deportes), Ariel Asselborn (Director de Cultura), Jonathan Kerbs (Coordinador de Compras, Contratos y Suministros), Pedro Rotundo (Coordinación de Electrotecnia y Automatización), Juan Ignacio Arreseigor (Coordinador de Corralón Municipal), Lina Bosch (Coordinación de Empleo, Producción y Formación), Marcos Correa (Coordinación de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos), Carolina Lema (Coordinadora de Vivienda y Desarrollo), Franco Besson (Coordinador del Área Joven), Lorena Schlottauer (Coordinadora del Área Discapacidad), Karen Kuliat (Coordinadora del Área de la Mujer), Rosana Villalba (Coordinadora del Área de la Niñez, Adolescencia y Familia), Daniela Tuyaré (Coordinadora de Centros Barriales), Claudia Tuhay (Coordinadora de Adultos Mayores), Edgardo Luciani (Coordinador de Deporte Social y Comunitario), Norma Domínguez (Coordinadora del equipo técnico de Turismo), Marta Armocida (Coordinadora General Operativa de Turismo), Raúl Acuña (Asesoren planificación Urbana).Un momento histórico vivió la ciudadanía de Villa Elisa al concretarse el acto de asunción de autoridades municipales para el período 2019 ? 2023.En la Plazoleta de la Madre, frente a un gran marco de público,l. Lo hará acompañada en el cargo de Vicepresidente Municipal, por el Dr. Christian Moren.Autoridades locales y regionales, funcionarios, concejales salientes, referentes de instituciones, familiares y vecinos de la ciudad acompañaron el acto que inició con una Sesión Preparatoria donde tomaron juramento los 11 nuevos concejales que ejercerán su función durante los próximos cuatro años.Ellos son: por el bloque Cambiemos Daniel Alberto Cáceres, Gisela Gómez, José Martín Daniel, Nerina Gerard, Andrés Bel, Ivana Blanc. Por el Frente Justicialista Creer, Axel Ilchischen, María Rosa Rougier y Nicolás Ganón. Por la Unión Vecinal Albano Jorge Rottoli y Silvina Medina.Seguidamente tuvo lugar la sesión donde juraron formalmente los nuevos Presidente y Vicepresidente Municipal, para dar lugar finalmente al acto de traspaso de mando, donde Lambert tomó juramento a los nuevos secretarios que la acompañarán en Gobierno y Obras Públicas, Ariel Kreiman y Adolfo Viollaz, respectivamente.En la ocasión, el Presidente Municipal saliente, Leandro Arribalzaga dio su discurso, enumerando acciones de la gestión y deseando buenos augurios a las autoridades que lo suceden.En su primer mensaje, Susana Lambert destacó el acompañamiento de su equipo de trabajo. Explicó que los objetivos de la nueva gestión apuntarán en el corto plazo "a dar respuesta a las demandas concretas de los vecinos, especialmente en lo que hace a mejorar el mantenimiento de la ciudad y a profundizar la acción de cada área municipal". Y sobre todo a que "Villa Elisa vuelva a dar un salto en su proceso de desarrollo. Que podamos observar el presente y el futuro, y tracemos juntos objetivos estratégicos que nos permitan diseñar esas acciones que hoy nuestra ciudad necesita para progresar en serio". Finalmente convocó a todos los actores de la comunidad a trabajar, cada uno desde su lugar, para construir colectivamente el desarrollo de la ciudad.En la ciudad de las Siete Colinas,. El acto se realizó frente a la comuna donde asumieron el resto de las autoridades ejecutivas municipales de la gestión 2019-2023, dando cumplimiento formal a la Ley Orgánica de Municipio, artículo 84. Acompañados de funcionarios, ediles, actores sociales pertenecientes a las distintas fuerzas de la ciudad, la dupla Maiocco-Schuth juró lealtad al pueblo de Victoria.La primera parte del acto estuvo enmarcada por el izamiento del pabellón nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino, acompañado de las marchas que definen a las siete colinas; ejecutadas por la Banda Municipal de Música "Sebastián Ingrao" e interpretada por el Coro Municipal "Voces de la Colina"; que posteriormente dio paso a la correspondiente jura por parte de la electa viceintendenta Ana Ester Schuth, en primer lugar y luego el reelecto Domingo Maiocco.Haciendo lo propio Sergio Navoni, como Secretario de Gobierno y a cargo interinamente de la Secretaría de Hacienda; Carlos Schultetheis, como Secretario de Desarrollo Social y Matías Bardou, como Secretario de Planemiento.La parte central del acto estuvo digitada por la disertación del presidente municipal, a través de palabras alusivas y acordes a su gestión saliente y la entrante.Tomando como punta de lanza el agradecimiento al pueblo de Victoria, por haber confiado el mando en una segunda gestión, el intendente Domingo Maiocco, dio su segundo discurso de asunción, en su carrera política, como primer mandatario local; atravesado éste por palabras como unión, integración, empleo, participación y asistencia política.Entre promesas y anuncios, fue enfático al exponer la mentada Terminal de Ómnibus, la cual estará sellada por el nombre del restaurador de la democracia, Doctor Raúl Alfonsín.Dejando también en un lugar protagonista como eje de sus cuatro años venideros, al trabajo genuino, basado en una cultura emprendedora; como también rescatar la esencia de la idiosincrasia victoriense, a través de espacios públicos como el Paseo de los Nuestros y el Paseo de los Artesanos.Párrafo aparte dedicó a la temática de las viviendas, "debemos tener una mirada realista responsable y critica, básicamente porque a pesar de seguir ayudando, no podemos limitarnos a una mirada asistencial de la política, sino que debemos trabajar en actividades superadoras, por lo que estoy convencido que eventualmente la creación de un Área de Viviendas Municipal, nos permitirá un abordaje superador, hacia una verdadera política de estado", sentenció.Para luego destacar el Proyecto del Círculo Cerrado de Viviendas, que ya está afianzado en la región.Cerró su discurso con un llamado a la unidad local, en pos de una Victoria en crecimiento.El Parque de la Estación se vistió de fiesta y frente al nuevo Museo de la Memoria Popular, el intendente Dr. Esteban Martín Piaggio, la viceintendenta Lorena Arrozogaray, los nuevos concejales y secretarios del gabinete municipal, juraron para asumir ante un nuevo mandato al frente del municipio hasta el 10 de diciembre de 2023.La fiesta popular comenzó con la inauguración del nuevo Museo de la Memoria Popular, donde se vivieron emocionantes momentos, y luego comenzó el acto de Asunción del intendente Piaggio, la viceintendenta, los nuevos concejales y los secretarios del gabinete.Luego de jurar por su familia y por el pueblo, Piaggio se dirigió a los vecinos y las vecinas presentes, donde dio un discurso en el que repasó lo alcanzado los primeros cuatro años de gobierno.Resaltó que "las ciudades de países emergentes, subdesarrollados, del tercer mundo, o como propongamos denominarlos, se debaten hoy en día fundamentalmente en torno a combinar el inmenso e imperioso desafío de "crecer" con el de la lucha por terminar definitivamente con las necesidades básicas insatisfechas de vastos sectores de su población. En la búsqueda de ese equilibrio se consume gran parte del tiempo y de los recursos"."Este ha sido sin dudas un gran tiempo de fortalecimiento de nuestra democracia local. Por momentos consciente, por otros imperceptible. Ha sido como una olla en constante ebullición", resumió Piaggio en referencia a sus primeros cuatro años de gobierno.En este sentido pidió un aplauso para el HCD saliente porque "han podido debatir temas centrales de nuestra ciudad futura como el acceso a la tierra, el Banco de Tierras municipal, la lucha contra los agrotóxicos, el reordenamiento urbanístico de nuestra ciudad, y la defensa de nuestro río"."Durante todos estos años nos hemos esforzado por encontrar en cada acción, en cada política pública, un modelo de ciudad que desarrolle con gran dinamismo las bases de nuestra ciudad futura. Que sepa combinar el crecimiento de la industria comprometida con nuestro ambiente, generando empleo genuino, con la búsqueda de la redistribución de la riqueza, tan necesaria para el firme combate de nuestras necesidades básicas insatisfechas", expresó el mandatario local.Asimismo, se refirió a "un pueblo que comprenda que en el desafío de producir nuestros propios alimentos de manera sana, segura y soberana, está el nacimiento de más salud, de más trabajo, de más dignidad. Una comunidad que también trabaje con la necesidad de disminuir el consumo dispensable y que se comprometa en la búsqueda de energías renovables".En otro tramo de su alocución, el Presidente Municipal hizo referencia a una serie de planes y trabajos que realizaron durante la primera gestión: "El Plan de Agua Potable Municipal (obras y nuevas perforaciones) que permitieron que dejara de ser un gran problema la falta de agua durante el verano; La Costanera del Tiempo; el primer Municerca barrial; la ampliación de los CAPS; el crecimiento del Ecoparque; la Playa Pública del Puente; el Centro Cultural Gualeguaychú; el gran desafío de Gualeguaychú se Une y Separa; las obras en el microcentro para la constitución del primer Centro Comercial a Cielo Abierto; la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano; la construcción y puesta en funcionamiento de la Casa de la Mujer "Alas Desatadas"; el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas para mejorar sustancialmente el tratamiento de sus efluentes industriales y el cambio de su volcado".También resaltó "la modernización del Estado municipal, con una gran inversión en tecnología; la mejora en los servicios públicos esenciales; las 20 escuelas deportivas municipales, totalmente gratuitas; la recuperación de la Reserva Natural de Las Piedras, y su actual desafío de producción agroecológica de alimentos y de Salud; el Museo del Carnaval, el primero y único en el país; la Plaza Colón; el nuevo Paseo del Puerto; los Salones de Usos Múltiples para nuestros barrios como en barrio Molinari, Guevara, Obrero, Cacique; más jardines de infantes como el de "Suburbio Sur" y como "Pipo Pescador"; las estaciones de trasferencia de residuos; el Paseo de la Delfina; la recuperación del Dispensario del Lactante; la Avenida Paque; el trabajo Cooperativo, con más de 600 familias contenidas dignamente, en un claro ejemplo de las políticas contracíclicas y el rescate histórico de la Casa de Fray Mocho", entre otros puntos.En el acto que se desarrolló en la Biblioteca Popular, Mauricio Davico juró como primer presidente municipal reelecto de Pueblo Belgrano. "Hace cuatro años comenzábamos a construir este proyecto político. Hoy, nuestro objetivo es el mismo: trabajar y gestionar para nuestros vecinos", subrayó.El acto comenzó con la toma de posición de los concejales electos, a quienes tomó juramento la viceintendenta y presidenta del cuerpo legislativo, Carolina Gerling, y continuó con el mensaje del intendente reelecto, Mauricio Davico."Hace 4 años comenzábamos a hacer realidad este proyecto político. Hoy comenzamos un nuevo camino con diferentes actores, con diferentes realidades socioeconómicas en el país, la provincia y el municipio, pero nuestro objetivo es el mismo: trabajar y gestionar para nuestros vecinos y por nuestro pueblo", introdujo el intendente.Para enseguida destacar: "Hoy atravesamos momentos de madurez política y la sociedad nos exige estar a la altura de las circunstancias. Nos dieron la enorme responsabilidad de continuar al frente del municipio con una contundencia de votos inédita en la provincia, casi 8 de cada 10 vecinos nos acompañaron, y eso es el reflejo de que hicimos las cosas bien".Davico hizo referencia también al trabajo articulado que desde el Municipio se pudo concretar con los estamentos provinciales y nacionales. "Esto se ve reflejado claramente en nuevos servicios que hoy contamos, obras en marcha y otras culminadas", dijo y agradeció muy especialmente al ex ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet.Antes de pasar a los anuncios, el intendente se dirigió a los miembros del cuerpo legislativo. "Quiero agradecer a Carola, mi compañera, y a todos los concejales que trabajaron con madurez y responsabilidad durante estos cuatro años por el bienestar del pueblo, y darles la bienvenida a los nuevos concejales. En mí siempre van a encontrar a un intendente dispuesto al diálogo, al trabajo en conjunto y a mejorar todo lo que sea en beneficio de nuestros vecinos", manifestó.Tras un balance de la gestión que cerró, el intendente Davico habló de los "nuevos desafíos que estarán orientados a afianzar lo logrado en cuatro años"."Tendremos un 2020 intenso, con el inicio de obras importantes ya en los primeros días del año", enfatizó y completó: "Está instalada en Pueblo Belgrano la empresa que realizará la obra del tendido de la red de distribución de gas natural, una obra que tendrá una inversión de casi 40 millones de pesos destinados por el gobierno provincial para nuestra comunidad".Con el mismo énfasis, Davico anunció la obra de rehabilitación de la Avenida 1º de Diciembre por casi 20 millones de pesos. "Hemos gestionado ante Vialidad Provincial y finalmente tendremos las mejoras integrales para este trayecto por el que circulamos todos los días".En otra línea, el intendente habló de viviendas. "Sabemos del esfuerzo de muchos vecinos, conocemos lo difícil que es acceder a la tierra y poder construir un techo para criar a nuestros gurises. Hemos generado la infraestructura llevando todos los servicios, gestionamos las viviendas, las construimos y en los próximos días ocho familias de nuestro municipio tendrán su techo. Pero eso no es todo, tenemos confirmadas 10 viviendas más del IAPV y 13 viviendas de Nación", señaló.Y concluyó: "Pueblo Belgrano creció y va a seguir creciendo. Lo manifesté hace cuatro años y hoy se los vuelvo a decir. Renuevo públicamente mis palabras, sintámonos orgullosos de lo que hemos logrado juntos y digo juntos porque ustedes son los protagonistas de este crecimiento, sin el apoyo y la confianza que depositaron no habría sido posible". "Nuestro compromiso y responsabilidad con todos los vecinos está intacta y con nuevos desafíos ¡Gracias!", finalizó.