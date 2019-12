Alberto Fernández: "Llevará algún tiempo lograr la recuperación de la economía"

Política Fernández enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Justicia Federal

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "va a llevar algún tiempo lograr la recuperación de la economía" y recordó que "el tejido social está en estado de extrema fragilidad por la fuga de capitales".Sostuvo que "los argentinos hemos pasado del estancamiento a una caída libre" en los últimos años.Asimismo, confirmó que no le dará tratamiento parlamentario al proyecto de Presupuesto enviado por Macri: "No refleja las realidades sociales ni los compromisos de deuda que se han asumido".Dijo que impulsará "la puesta en marcha de acuerdos básicos" para que "la Argentina se encienda y pueda volver a caminar".Señaló que el anterior gobierno dejó "la tasa de desocupación más alta desde 2006", y llevó "el dólar de 9,70 a 63 pesos solo en cuatro años"."La Argentina no para de achicar su economía", lamentó Fernández, e indicó que "la pobreza actual está en los valores más altos desde 2008, se han retrocedo más de 10 años".Prometió pregonar por un Estado "presente y constructor de una economía social" y anunció que creará un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas bajas.También hizo notar la situación "dramática" de las pequeñas y medianas empresas y prometió que en la economía que viene se tendrá en cuenta al "cooperativismo y la agricultura familiar": "la cultura del trabajo se garantiza creando trabajo, no de otro modo".Lamentó que en los jóvenes el índice del desempleo es del 30 por ciento y en las mujeres más aún, sumado a que más de un millón de jóvenes "no estudian ni trabajan"."Pongámonos de pie y empecemos nuestra marcha", señaló Fernández al finalizar su mensaje en cadena nacional.Antes, reiteró: "Quiero convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío, salgan a la calle a decirme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a la senda sin dudarlo".