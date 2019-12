Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa: "Vengo a convocar a la unidad"

El presidente Alberto Fernández convocó este mediodía "a la unidad de toda la Argentina en pos de un nuevo contrato ciudadano social"."Vengo a convocar a la unidad de toda la argentina en pos de un nuevo contrato ciudadano social, fraterno y solidario", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso.En su discurso de asunción, el jefe de Estado destacó su "compromiso democrático" para que se garantice "el respeto a los disensos"."Las insuficiencias y problemas de la democracia se resuelven con más democracia", añadió.Afirmó que "nadie sobra" en el país y subrayó: "Vengo a invitarlos a construir el sueño de esa Argentina democrática que aún nos merecemos"."Nadie sobra en nuestra Nación, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones, tenemos que suturar muchas heridas", enfatizó Fernández.A su entender, "apostar a la fractura y a la grieta, es apostar a que esas heridas sigan sangrando"."Quiero se capaz de corregir mi errores, en lugar de situarme en un pedestal", señaló el flamante Presidente.Ante la Asamblea Legislativa, sostuvo, además, que es necesaria una "convivencia positiva", partiendo "de que toda verdad es relativa", y -según dijo- tal vez se logre "una realidad superadora, como dijo Néstor Kirchner".El flamante presidente de la Nación, aseguró que "sin distinciones" viene a convocar a "sin distinciones para colocar a la Argentina de pie al desarrollo con justicia social"."Los vengo a convocar sin distinciones para colocar a la Argentina de pie para el desarrollo con justicia social", sentenció Alberto Fernández en el inicio de su discurso en el Congreso de la Nación."Es necesario poner Argentina de pie para avanzar, recuperar equilibrios sociales económicos y productivos que hoy no tenemos, ser conscientes de las profundas heridas que padecemos y necesitan curarse", agregó."Tenemos que superar el muro del rencor y el odio, el hambre que deja a millones a hombres y mujeres, y superar el del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros y no nuestras ideas distintas son los que nos dividen, no quiero que las palabras sena un monólogo", completó.Manifestó que "superar el muro de las fracturas implica crear una ética de las prioridades", ante lo cual llamó a "poner un freno a la catástrofe social"."Superar el muro de las fracturas implica crear una ética de las prioridades: empezar por los últimos para poder llegar a todos. Toda la Argentina unida le tiene que poner un freno a la catástrofe social: sin pan, no hay democracia ni libertad", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso.En su discurso de asunción, el jefe de Estado señaló que "la primera reunión será sobre el Plan Integral contra el Hambre" para "ponerle fin a este presente penoso"."Los marginados y excluidos los afectados por la cultura del descarte no sólo necesitan premura un pedazo de pan al borde de nuestra mesa, necesitan ser parte, comensales en la misma mesa, la mesa grande de una Nación que tiene que ser nuestra casa común", añadió Alberto Fernández.