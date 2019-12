Anabella Albornoz se sumará al gobierno municipal: "Seré una servidora más"

Albornoz confió enque es "todo un desafío", integrar el equipo de gobierno de la próxima gestión en la ciudad de Paraná. "Vengo de la parte privada, casi 20 años trabajando para una empresa transnacional, pero, por eso acepté esta propuesta", puso relevancia.De la misma manera, dijo que integrará la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat, cuyo trabajo comprenderá también a la gente en situación de calle. "Venimos trabajando con Nicolás Mathieu, que conducirá ahora Desarrollo Social, desde hace mucho tiempo, a través de la Secretaria de la Juventud. Para nosotros siempre fue importante trabajar articuladamente entre empresas, Estado y ONGs. Ese trípode es importante para lograr políticas públicas a largo plazo"."Lo primero que vez al entrar a un asentamiento es el no acceso a los servicios básicos y además, la crisis habitacional. Los números siempre fueron alarmantes y las estadísticas no sirven de nada, si no se hace algo con ellas. Estamos dispuestos a transformar estas estadísticas que son muy dolorosas, las vivimos día a día, con la gente. Tampoco nos interesa darle un marco conceptual a la pobreza, porque hablamos con nombre y apellido e historias de vida", afirmó.Busca, dijo,que queda a cielo abierto, usando eso para la comunidad", contó Albornoz.Adelantó que "la idea es trabajar mediante ordenanzas, ya tenemos algunas encaminadas". Enseguida acotó: "A nosotros no nos interesa el color de bandera política, lo que buscamos es concertación entre todos: Creo que vamos a encontrar consenso en que todos buscamos el bienestar del ciudadano".El problema de la gente en situación de calle "es un tema de decisión política. No son cifras que nos e puedan revertir. La gente en situación de calle es uno de los sectores más vulnerados, ni siquiera tienen una casa de emergencia. Se necesita trabajar interdisciplinariamente para solucionarlo".Consideró que,"LEs un compromiso que tenemos con la gente. Creo que esto reafirma más el compromiso. Nunca vamos a poder hablar de una Paraná sustentable y desarrollada si no trabajamos la periferia. Creo que la manera de trabajar es de la periferia para el centro", hizo hincapié.