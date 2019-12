Moyano lanzó otro alerta a Fernández: "Queremos funcionarios preparados"

Sin medias tintas, aunque sin nombrarlo, el ex jefe de la CGT manifestó así su rechazo a la designación del ex intendente de Junín, Mario Meoni, al frente del Ministerio de Transporte, cargo para el cual Moyano buscaba ubicar a un hombre suyo.



"Cada compañero conoce la actividad en profundidad, porque la ha vivido, la ha sufrido y la ha trabajado, sin embargo te ponen un funcionario que no tiene idea de lo que habla, como nos ha pasado a nosotros con el ministro de Transporte. Creo que el gobierno debe prestar atención a eso", planteó el también presidente de Independiente.



Y agregó: "(Al Gobierno de Fernández) que los trabajadores le hemos dado la posibilidad de que asuma el día de mañana a conducir los destinos del país debería convocar a los hombres del trabajo para algunos lugares donde se discute la actividad que uno desarrolla, porque ponen a un funcionario que puede haber estudiado y haber hecho muchas cosas, pero no conocen en profundidad la actividad".



Moyano se pronunció así al cerrar un acto de la Juventud Sindical Nacional realizado en el Teatro Rivadavia del barrio porteño de Floresta.



"Es importante la convocatoria a distintas áreas para contribuir y colaborar con el gobierno, pero además evitar que se cometan errores que en definitiva perjudiquen a los trabajadores", insistió el camionero.



Luego, Moyano pronunció algunas frases tendientes a evitar que hable de una inminente ruptura con el mandatario electo: "Se lo hemos dicho al presidente Alberto Fernández, si es para defender a los trabajadores, vamos a estar trabajando codo a codo junto a este nuevo gobierno que tantas esperanzas nos da a todos para tener un país con justicia social, como nos merecemos todos", planteó, algo más conciliador.



De esta forma, las declaraciones de Moyano dejaron traslucir que en la reunión que mantuvo la semana pasada con Alberto Fernández no lograron limar todas las asperezas que arrastraban, pese a que los entornos de ambos habían informado que lograron un acercamiento.



El dirigente participó así del plenario de cierre de año de la Juventud Sindcial Nacional, en el que tomaron la palabra también su hijo y diputado Facundo, el ex titular de la organización, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y el actual, Cristian Jerónimo (Vidrio).

NA