Bértoli será el titular del Becario y Treppo de la Unidad Ejecutora Provincial

Treppo será el responsable de la UEP

El gobernador Gustavo Bordet anunció hoy que la dirección del Instituto Autárquico Becario Provincial estará a cargo del ex concejal paranaense Sebastián Bértoli. El reconocido deportista que desempeñó su cargo en el HCD de la capital entrerriana desde diciembre de 2015 hasta la fecha representando al Frente para la Victoria, se hará cargo de este organismo que cumplió 30 de acompañamiento a los estudiantes entrerrianos. El HCD lo declaró este año personalidad destacada de Paraná.Lo secundará la ex concejal del Frente para la Victoria, la concordiense María Carolina Amiano. Cursó estudios universitarios en Derecho en la Universidad Nacional del Litoral; y en Comunicación Social en el Instituto de Profesorado de Concordia. En el ámbito público municipal impulsó acciones de desarrollo del turismo de la ciudad y la región, también se desarrolló en el Área Administrativa del EMAPI (Ente Mixto de Administración del Parque Industrial) y realizó tareas de gestión administrativa en el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y como Directora Administrativa de la Secretaría de Gestión Participativa para el Desarrollo Local, desde el 2011 al 2015. De 2015 a 2019 fue concejal de Concordia.Además de las becas para estudiantes de escuelas primarias y secundarias, y estudiantes universitarios se llevan adelante programas como Educando en Movimiento, que está presente en 54 localidades entrerrianas, la Beca rural de transporte que garantiza la movilidad de los estudiantes, y orientación vocacional.Mediante las 32 Delegaciones en el territorio provincial y recorridos periódicos, el organismo se hace presente en las localidades que necesitan apoyo y acompañamiento.En tanto, el ex intendente de Seguí, Cristian Treppo, será designado al frente de la Unidad Ejecutora Provincial. Treppo es contador público nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, fue auditor del Tribunal de Cuentas, director de Administración de la Vicegobernación y presidente municipal de Seguí durante tres gestiones consecutivas de 2007 al 2019.Treppo estará cargo del organismo que coordina, formula proyectos, ejecuta, supervisa e implementa los programas provinciales que cuentan con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, Banco Mundial), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata), del Tesoro Nacional y/o de otros organismos de créditos o subsidios, y en la relación entre el Estado Provincial y dichos organismos. Asimismo, representar a la Provincia ante la Unidad Ejecutora Central y ante los Organismos Financieros Internacionales.