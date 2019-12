Kisser pidió "no hacerse los distraídos" contra la corrupción en el Estado

Rol más activo

La semana pasada, las resonantes declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Emilio Castrillón, provocaron polémica y retumbaron con fuerza en los pasillos del Poder Judicial y del Ejecutivo. Castrillón se despachó con fuertes dichos que salpican a la Procuración, a altos funcionarios y a las vinculaciones de ellos, con un medio periodístico, sus investigaciones y el impulso de algunas causas por supuesta corrupción.Sin embargo, el legislador debió aclarar sus dichos que se recibieron como una fuerte crítica al Colegio de Abogados. El senador provincial (MC), le envió una nota al presidente del Colegio de Abogado de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, para aclarar algunos conceptos expresados por él respecto al accionar de la entidad frente a los casos de corrupción en la provincia.En un escrito enviado al cuerpo colegiado, Kisser se refirió a sus declaraciones y sostuvo: "A lo mejor fue una frase poca feliz señalar que "Hay un Colegio de Abogados complaciente con la corrupción". No fue mi intención atribuirle esa calificación. Pero sí señalar que, en mi opinión,, Dr. Emilio Castrillón", señaló en la carta enviada al Colegio de Abogados."Entiendo que el Colegio debe pronunciarse en torno a lo manifestado por el Dr. Castrillón.. El Colegio debería decir lo suyo", consideró Kisser y agregó: "los abogados, como operadores del derecho, como auxiliares de la Justicia, todos quedamos afectados.", sostuvo.Por otra parte, Kisser insistió en que "somos parte del Sistema Republicano de Gobierno. Ello,frente a lo que denuncia el Dr. Castrillón, que además, es una realidad que todos deberíamos conocer:. Lo puedo señalar y expresar con absoluta tranquilidad, porqueque de esa forma solo se defiende el Sistema Republicano y Democrático de Gobierno, que implica el Estado de Derecho", sostuvo el senador entrerriano.. Y frente a ello,. El Colegio de Abogados luchó por el Estado de Derecho en los momentos más oscuros de la historia de este País, y ahora debe hacerlo", afirmó Raymundo Kisser."No me quiero quedar con las críticas y quejas. Quiero hacer una propuesta, y para ello insto al Colegio de Abogados para que sea el protagonista. Propongo que se efectúe a través del mismo, una convocatoria para conformar una Comisión, oy que se promuevan en ese sentido en el futuro", sostuvo Kisser y agregó: "", propuso el legislador en su carta enviada al Colegio de Abogados."En mis cuatro años de Legislador pude palpar y detectar de cerca, previa investigación, numerosos casos de corrupción, donde no dudé un instante en llevarlos a la Justicia. Algunos resueltos, y otros demorados en su sustanciación, y esto es lo que me preocupa", aseguró Kisser en la misiva.En tanto, el legislador pidió disculpas por sus fuertes declaraciones. "Si herí alguna susceptibilidad, pido disculpas., como tampoco frente a otros hechos que hacen al buen funcionamiento del Estado de Derecho. Somos parte del sistema, y como tales debemos defenderlo, lo que implica un correcto funcionamiento del servicio de Justicia", resaltó.