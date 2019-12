El CGE afirma que logró reducir un 30 por ciento las licencias médicas

El sistema que comenzó a funcionar en abril, fue aprobado por Decreto Nº 0426/19 MGJ, mediante el cual se incorporan profesionales de la salud, médicos auditores, en todos los departamentos de la provincia, para intervenir en los casos de licencias por enfermedad personal o cuidado de familiar enfermo de estos agentes.



La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, destacó que es fruto de "un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno, con la ministra Rosario Romero, la Comisión Médica Única y distintas áreas del CGE".



La titular del CGE, precisó que "como resultado de esta implementación surge que en idénticos períodos comparados entre los años 2018 y 2019 se identifica una clara disminución de la cantidad total de días de licencias médicas usufructuadas por el personal de este organismo, reflejando en la mayoría de los meses bajas aproximadas al 30 por ciento entre un año y otro".



Landó puntualizó que "el CGE es una de las estructuras del gobierno entrerriano con mayor número en su planta de personal y por ello registra un elevado volumen de trámites inherentes a solicitudes de licencias, tanto de corto como de largo tratamiento.



La titular del CGE, recordó que este sistema surgió "como necesidad teniendo en cuenta que régimen vigente a abril de control de licencias por enfermedad, se encontraba colapsado y que la demora en las citaciones para revisión muchas veces supera ampliamente el plazo de la licencia solicitada". En este sentido, apuntó que "esto generaba conflictos con aquellas situaciones que luego no son reconocidas, tornando ineficiente el control de las mismas".



Para corregir esa situación, "los 30 agentes de salud están distribuidos en toda la provincia a fin de evitar demoras en las citaciones para revisión, reduciendo los plazos actuales los que muchas veces superaban ampliamente el período de licencia solicitada, generando conflictos en aquellas situaciones que luego no son ratificadas".



La funcionaria resumió que de esta forma "el CGE optimiza el uso de recursos del Estado, ya que se brinda tratamiento y se hace el correspondiente seguimiento de las patologías que afectan a los trabajadores, garantizando además que aquellos en condiciones de salud aptas para el desarrollo de sus labores, se reincorporen luego de haber sido evaluados por un cuerpo médico".



En tanto, la secretaria General del CGE, Vanesa Demediuk, precisó que "para el cumplimiento del mismo se instrumentó la utilización de herramientas tecnológicas como el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE) y la aplicación para tablet o celulares SAGE Móvil, que posibilitan almacenar en una única base de datos información valiosa para la planificación de acciones y toma de decisiones que redunden en mejoras para el sistema educativo entrerriano".



Demediuk precisó que "desde la implementación realizada en el presente año, los médicos auditores realizaron informes trimestrales los que permitirán identificar las patologías mas frecuentes y trabajar en acciones de prevención de las mismas, con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores".



Este programa surge de un trabajo en conjunto entre distintas áreas del Consejo General de Educación, como Secretaría General, el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), Liquidaciones, Recursos Humanos y la Comisión Médica del Ministerio de Gobierno.



Para la implementación del sistema se contrataron 30 agentes de salud distribuidos territorialmente que se abocan al control de licencias para los casos de inasistencia por razones de salud del personal.



Los 30 médicos abocados a la tarea se distribuyeron por departamentos, cuatro en Paraná; tres en Concordia; dos en Gualeguaychú, Victoria y Villaguay; y uno en cada una de estas localidades: Colón, San José, Diamante, Federación, Chajarí, Federal, Feliciano, Gualeguay, Urdinarrain, Islas del Ibicuy, La Paz, Bovril, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay y Basavilbaso.



Para efectivizar el mecanismo, se elaboró un manual de procedimientos para la Gestión de Licencias Médicas del Personal Docente y No Docente del Consejo General de Educación (CGE).



Demediuk precisó que "en relación a esta implementación, se han trabajado en el marco de la Comisión de Prevención para la salud laboral Docente con las asociaciones sindicales, los planteos, inquietudes y aportes propuestos para lograr un mayor acompañamiento de los docentes, como así también se está elaborando un protocolo de prevención en la materia".



En detalles

Tomando algunos meses como ejemplo, del informe se detalla que en abril de 2018, hubo 11.4093 licencias médica de 15 días o más y en el mismo mes de 2019, primer mes de implementación del sistema, 79571. Es decir, una diferencia de 34522, llegando la reducción a 30,26 por ciento.



En octubre de 2018, las licencias fueron 150095 y en el mismo mes en 2019, 109081; haciendo una diferencia de 41014, registrándose una reducción del 27,33 por ciento.