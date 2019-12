Para Frigerio, "será difícil salir adelante si no hay convocatoria a consensos"

El ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, atribuyó a la falta de "volumen político" del gobierno que integró la imposibilidad de resolver problemas como la inflación y el crecimiento económico, y aseguró que "será muy difícil salir adelante si no hay una convocatoria a buscar consensos" por parte de la próxima administración.



Por otro lado, aseguró que desde Juntos por el Cambio deben ser "muy flexibles, abiertos y con una mirada federal" ya que tienen "una enorme responsabilidad para garantizar gobernabilidad" y, al mismo tiempo, ser garantes de "los valores" que depositaron en esa fuerza política más de 10 millones de votantes.



"Es muy importante que el próximo gobierno haga un diagnóstico adecuado y que sume a otros sectores. Los problemas no se resuelven desde un solo gobierno, nosotros habíamos hecho una apuesta a un gobierno de unidad nacional", dijo lamentándose Frigerio en diálogo con Radio Mitre.



Sobre el gobierno que el presidente electo Alberto Fernández asumirá el próximo martes, dijo que "hay que esperar" para evaluarlo, pero que guarda "la mejor intención de que a este gobierno le vaya bien", y que por eso será importante "la búsqueda de consenso a través del diálogo".



"Si no hay un llamado (del próximo gobierno) a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores a buscar consensos para que todos arrumen el hombro y saquemos adelante estos problemas, va a ser difícil", afirmó Frigerio.



Por otra parte, al analizar la gestión de gobierno de Mauricio Macri, Frigerio dijo que recién en abril de 2018, con el impacto de la primera gran devaluación y "crisis de financiamiento", advirtieron "la fragilidad de nuestra economía".



"Cuando nos cambiaron las condiciones externas no tuvimos volumen político para poder enfrentar la crisis, cuando cambio la mano. Ahí, tener volumen y espalda política es muy importante", afirmó el ministro del Interior.



Y agregó: "De estas cuestiones se aprende, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Por eso ya planteo, desde la oposición, que tenemos que ser muy flexibles, abiertos y con una mirada federal".



Sin embargo, dijo que también tienen la responsabilidad de "cuidar los valores que más de 10 millones de personas depositaron en nosotros" y que podrán hacerlo "en la medida de que podamos mantenernos unidos" y "por eso la necesidad de ser flexibles y generosos".