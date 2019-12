Entregaron viviendas para docentes de Concepción del Uruguay

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, afirmó que "seguridad, dignidad, salud, y bienestar es lo adquiere cada familia al cumplir el sueño de tener su vivienda propia. El gobernador Gustavo Bordet, trabaja para que cada vez más entrerrianos accedan a estos beneficios".



El funcionario felicitó a las familias de docentes y señaló que poder contar con la casa propia "es un alegría inmensa, que no tiene comparación, porque acceder a una vivienda constituye el hogar, fortalece la familia y consolida la comunidad. Este es un punto de arranque para cualquier familia y sé que la van a valorar y cuidar".



Valoró "la importancia de entregar viviendas, porque este gobierno provincial trabaja todos los días para buscar el bienestar de todos sus habitantes y es una emoción grande darles esta satisfacción a los vecinos, la de tener una casa digna en el lugar de sus afectos".



Primero tu casa



Por otra parte, con respecto al programa provincial de viviendas, Casaretto destacó que "la construcción de viviendas con fondos propios, marca una fuerte política del gobierno provincial que busca dar solución a un problema que es común en todas las localidades de la geografía provincial".



"Sentimos una alegría muy grande porque seguimos hacia adelante con el programa Primero Tu Casa, que se financia 100 por ciento con fondos provinciales", aseveró



Por último, remarcó que "hay que tener la decisión política y la eficiencia administrativa y la capacidad de construcción para que la ayuda del estado llegue rápido y en tiempo y forma", remarcó.



Satisfacción



Tras expresar su satisfacción por la entrega de nuevas unidades habitacionales, el intendente Lauritto dijo "compartir la alegría que significa este momento" para cada adjudicatario. "El hecho de acceder a una vivienda propia y de ver materializado el sueño de la gente de tener una casa para criar y educar a sus hijos es algo que compartimos todos los días de gestión", sostuvo.



Lauritto aseguró que "esto viene a solucionar la demanda habitacional de 80 familias de docentes que podrán concretar un sueño de vida como es el llegar a la casa propia. Es el lugar donde se viven muchas alegrías y es el final de un largo camino, de ver realizada su propia vivienda".



El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri expresó que es un sueño hecho realidad para ochenta familias de docentes de Concepción del Uruguay, es un logro que hace un tiempo era impensado".



El gremialista señaló que "siempre que hablamos de viviendas para los trabajadores de la educación es un tema importante y sensible, seguiremos trabajando para alcanzar otro acuerdo paritario para brindar soluciones habitacionales a los docentes entrerrianos".



"No se puede describir"



Alexiana y José, manifestaron estar "profundamente emocionados de poder recibir hoy la llave de nuestra casa propia, algo por lo que se luchó mucho. Despúes de tantos años, estamos sumamente agradecidos por quienes hicieron posible que hoy cumplamos este sueño, para legarle a nuestro la seguridad de una vivienda digna".



Jorge es profesor de Educación Física y junto a su esposa Andrea y su pequeña hija, Alma estuvieron presentes durante el acto. "Aún no caemos de que por fin llegó nuestra casa, es algo hermoso y que no se puede describir con palabras. Para un docente y el sacrificio que conlleva esta hermosa profesión, poder contar con un techo propio es la materialización de todo el esfuerzo que hizo junto a su familia para poder llegar a concretar este derecho fundamental"



Detalle de la obra



Las unidades habitacionales están ubicadas en Villa Lomas Sur, tuvo una inversión de 110.318.365,99 millones de pesos.



El conjunto habitacional está compuesto de 2 dormitorios, estar comedor, cocina, lavadero y baño.