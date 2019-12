Fernández tras la misa en Luján: "El secreto es respetarnos, no pensar igual"

El presidente electo Alberto Fernández afirmó que "el secreto es respetarnos, no pensar igual", al finalizar la misa por la "paz y la unidad" en la Basílica de Luján."Fue una misa muy emotiva y muy linda. Es un aprendizaje para todos los argentinos, llegó la hora de estar juntos para siempre. Debemos respetarnos, el secreto es respetarnos, no pensar igual", enfatizó Fernández al retirarse de la celebración religiosa junto a su pareja, Fabiola Yañez.En declaraciones a la prensa, el futuro jefe de Estado resaltó que la Iglesia ha hecho "un enorme esfuerzo para unir a los argentinos".A dos días del inicio del cambio de Gobierno, Macri y Fernández participaron en primera fila de una misa en la Basílica de Luján, de la que no participó la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.Por parte del Frente de Todos, asistieron los futuros ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Felipe Solá (Relaciones Exteriores), Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Marcela Losardo (Justicia y Derechos Humanos), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Nicolás Trotta (Educación), entre otros.