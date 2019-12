Santa Cruz: Alicia Kirchner juró como gobernadora por segundo mandato

Alicia Kirchner prestó este sábado juramento para un segundo mandato como gobernadora de Santa Cruz, que asumió "con el mismo compromiso de hace cuatro años, pero con más fuerza que nunca, porque reafirmamos nuestro compromiso con Santa Cruz y lo hago con un marco nacional donde va a estar como presidente Alberto Fernández y Cristina", dijo en un acto realizado en el Colegio Salesiano Nuestra Señora de Luján de Río Gallegos.



"Seguramente ya no nos van a ver a Santa Cruz ni al resto de las provincias, como la periferia de la patria, necesitamos que Santa Cruz crezca, que en realidad todas las provincias crezcan porque así crece la Argentina", expresó la mandataria.



Para Alicia Kirchner, "el nuevo Gobierno nacional, no tengo dudas, tendrá una mirada federal y esto va a ser un gran avance en términos de igualdad, porque acercará las distancias".



La gobernadora recordó que "Néstor (Kirchner) siempre hablaba de que las provincias a veces éramos el patio trasero y eso realmente no debe ser así, por eso hay que defender la institucionalidad y el federalismo de la patria con toda la profundidad que ello implica".



"Hoy estamos más cerca de un acuerdo plural", dijo más adelante Alicia Kirchner, al tiempo que enfatizó que "ver el ajuste como única salida es de bajar los brazos y eso los santacruceños no lo hacemos jamás".



La mandataria advirtió que "el ajuste que le tocó a toda la región patagónica con mucha fuerza, también pulverizó la capacidad de consumo de los argentinos, porque cuando la escalada financiera es superior a la actividad económica pasan este tipo de cosas".



Kirchner tomó juramento al vicegobernador Eugenio Quiroga y prestó juramento, en sesión especial de la Legislatura que con su nueva conformación de 22 legisladores oficialistas y dos de la oposición, que comenzó presidiendo el vicegobernador saliente, Pablo González, tras jurar el día anterior como diputado nacional por Santa Cruz.



Kirchner tomó juramento a los nueve ministros de su Gabinete, que retoma la Jefatura de Gabinete y sumó a Juan Carlos Nadalich como Ministro de Salud y Ambiente, en lugar de Rocío García, ahora diputada provincial y a Bárbara Weinzettel como Ministra de Desarrollo Social, por Paola Vessvessian que asumió como diputada nacional.