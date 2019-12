Bordet, con una valoración positiva de casi el 70 por ciento de los entrerrianos

Así se desprende del estudio realizado por la consultora Aresco, de Julio Aurelio.



Además, el 73,8 por ciento considera positiva la relación del mandatario provincial con el presidente electo, Alberto Fernández. Buenas expectativas La gestión encabezada por el gobernador Gustavo Bordet atraviesa uno de los momentos más altos en la consideración de los entrerrianos. El 68,9 por ciento de la población evalúa positivamente su paso en la máxima magistratura de la provincia, una tendencia que se consolidó con el avance de la administración desde 2015 hasta la fecha.



El estudio de Aresco se realizó en diciembre, en toda la provincia. El universo fue la población mayor de 16 años en condiciones de votar, y la muestra seleccionada contó con 3.000 casos distribuidos por edades, sexo, ubicación geográfica y sectores sociales.





"Muy buena gestión en general, buena administración"; "fue dialoguista, buscó consensos para gestionar"; "se centró en la provincia, Entre Ríos está avanzando"; "es honesto, transparente, no es corrupto"; "cumplió con los sueldos a tiempo"; "es serio, responsable, capacitado para el cargo", fueron algunos de los comentarios más destacados que recogió el análisis.





En esa línea, el 55,1 por ciento de los entrerrianos tiene una buena expectativa de la situación económica de la provincia. El 34,1 por ciento cree que será mejor y el 21 por ciento que será mucho mejor. Mientras que sólo el 31,2 por ciento cree que será negativa. Además se destaca que el 73,8 por ciento considera positiva la relación del mandatario provincial con el presidente electo, Alberto Fernández.



Por otra parte, un estudio de opinión pública realizado por el Grupo Mercado en la ciudad de Paraná, resalta la preocupación de la población por el contexto económico del país y advierte las moderación de las expectativas en el plano nacional. "Llevara mucho tiempo para que se arreglen las cosas", sintetiza el informe.





Sin embargo, "se considera que Entre Ríos se encuentra en una situación más positiva que otras provincias o en relación a la Nación en general. Más tranquila, más previsible y con menos conflictividad", señala el trabajo.





También, la encuestadora subraya "la consolidación del concepto transparencia y honestidad en relación a la gestión Bordet". "Dicha valoración ha ido tomando densidad desde inicios de gestión hasta el día de hoy, en forma lenta y constante", puntualiza.





"Haber llevado adelante a la provincia sin grandes sobresaltos, en un contexto nacional muy difícil y poner a la provincia `en caja´", son algunas de las afirmaciones de los encuestados por el grupo Mercado a fines de noviembre.



Se destacaron, además, en forma espontánea, la previsibilidad y seguridad que da a las economías domésticas el cronograma de pagos de la provincia, que fue acotado a los primeros días del mes. Esto generó "buen humor" en la población, lo que es visto "como síntoma de buena salud económica".



En esa misma línea, los encuestados advirtieron una revalorización del empleado público, así como también otros "logros de gestión" como "algunas obras públicas, especialmente rutas" entre las que se mencionan los accesos norte y sur a la ciudad de Paraná.



De acuerdo al análisis de focus group realizado por el Grupo Mercado, la imagen del gobernador Gustavo Bordet es "ampliamente positiva" ya que "se lo ve como un dirigente honesto" con un "perfil bajo", en el que se destacan valores como la moderación, la humildad, la seriedad y el hecho de que fue capaz de mantener relaciones productivas y "sanas" con nación, a pesar de ser de un signo político diferente. "Bordet se preocupa por administrar, no por figurar", sintetiza el estudio cualitativo. Próxima gestión

Bordet asumirá su segundo mandato junto a la actual ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, como vicegobernadora. Lo hará el 11 de diciembre a las 19 horas frente a la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, y luego se dirigirá a la Plaza Mansilla, donde tomará juramento a ministros y funcionarios, y ofrecerá un discurso a la ciudadanía.





Se espera que el mandatario provincial realice una evaluación de su primera gestión y esboce los principales lineamientos de lo que será su segundo y último periodo como gobernador. También hay expectativas por posibles anuncios de reformas y proyectos y enviará a la legislatura provincial.





En cuanto a los lineamientos, es conocida la vocación de Bordet por impregnar la etapa que viene de una fuerte épica productivista en busca de resultados concretos. Este punto fue confirmado al conocerse la creación del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, que viene a reforzar el vínculo de trabajo con las empresas, productores, emprendedores y las cadenas de valor entrerrianas.





Es el propio mandatario quien ha confirmado un intenso plan de obras y reformas tendientes a apoyar a la producción y a la industria entrerriana, y así generar puestos de trabajo genuino.





Para eso, Bordet buscará consolidar el buen estado de las cuentas del Estado que, gracias a una sustancial mejora del gasto, ha logrado equilibrio fiscal en el presupuesto, reducir sensiblemente la deuda provincial y disminuir en cuatro puntos la planta de empleados públicos.





El programa de gobierno para los próximos cuatro años incluye además fortalecer algunas de las políticas que sido centrales en esta gestión, a saber: la integración y tecnologización de los puertos de la provincia, la puesta a punto de las vías navegables; la inversión en obras viales, en especial los caminos secundarios y terciarios, para sacar la producción; y el robustecimiento de la capacidad energética de la provincia a través del cierre energético del norte entrerriano y la incorporación de fuentes de energías alternativas.





Pero la próxima gestión no se agotará solamente en la producción y el trabajo. Se espera que el mandatario entrerriano ratifique el esfuerzo que la provincia viene haciendo para reducir la desigualdad a través de una mayor inversión en políticas sociales; y especialmente en lo concerniente a salud, donde la buena relación del gobernador con el próximo ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, permitirá destrabar un componente central, como el Hospital de la Baxada, y también poner en práctica proyectos estratégicos vinculados a los medicamentos.





Asimismo, y en el marco de la política de diálogo y consenso que Bordet construyó con todos los sectores políticos en su gestión, hay expectativas por la concreción de reformas nodales para la mejora de la calidad institucional de la provincia a través de proyectos de Ley que el Ejecutivo podría enviar próximamente a la legislatura.