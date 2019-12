Macri y Alberto Fernández participarán de una misa "por la unidad y la paz"

Ambos dirigentes fueron invitados por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Vicente Ojea, quien encabezará el oficio religioso que se realizará a partir de las 11:00 de este domingo.



Macri y Fernández estarán en la celebración del día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen acompañados por sus respectivas esposas, Juliana Awada y Fabiola Yañez: ésta última tendrá su primera actividad oficial previo a la ceremonia de asunción ante la Asamblea Legislativa del Congreso el martes próximo.



"Voy a ir, porque todo lo que podamos unir... Tenemos tantos problemas que al menos entre nosotros haya paz", manifestó Fernándes este sábado en declaraciones a Radio 10.



La convocatoria de la Iglesia católica fue dirigida a "todos los sectores sociales y políticos que deseen participar" con el objetivo de "rezar juntos por la Patria, la unidad y la paz".



"Me pareció oportuno que esa misa se realizara el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, y hacerlo en el santuario nacional de Nuestra Señora de Lujan. Hacer este gesto a los pies de la Virgen me parece que es un regalo de ella misma para la Nación", consideró días atrás el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.



En declaraciones a la Agencia AICA, anticipó que la intención fundamental de esta misa será "pedir para que se puede hacer una Patria de hermanos", y en ese contexto, el arzobispo precisó que el 8 de diciembre se llevará a cabo en todas las diócesis la apertura del Año Mariano Nacional, en el marco de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle de Catamarca.



La gobernadora, María Eugenia Vidal, también asistirá al encuentro, cuya convocatoria se extendió a todos los argentinos, para "pedir por la unidad y la paz en la Patria", y que contará además con la presencia de representantes políticos, sociales y religiosos.



El gobernador electo, Axel Kicillof, fue invitado pero hasta el momento no confirmó su presencia.

