Gainza despidió a Macri: "Seremos custodios de los valores en los que creemos"

"Gracias Presidente Mauricio Macri por estos cuatro años! Por la fuerza, la energía y la voluntad de mantener nuestros valores y convicciones aún en los momentos más difíciles", manifestó el concejal por Cambiemos, Emanuel Gainza."Gracias por mostrarnos a millones de argentinos que un país con libertad, republicano, respetado en el mundo y sin corrupción es posible", manifestó el edil en redes sociales.Es que este sábado, ante miles de personas, el presidente Mauricio Macri despidió su mandato durante un acto que encabezó en Plaza de Mayo. "Vamos a defender las cosas que hemos logrado", dijo el mandatario naciona, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y Miguel Pichetto.Y continuó: "Lamento que no hayamos tenido éxito en lo económico y nos duele no haber podido reducir la pobreza, pero eso no quita que dimos lo mejor de nosotros, cada uno desde su lugar para mejorar nuestra Argentina. Terminamos esta etapa con esa tranquilidad de haberlo dado todo"."En lo personal, y en nombre de mi equipo, gracias por apoyar y acompañar mi candidatura a la Intendencia en Paraná y por creer siempre en el talento y la energía de los jóvenes!", indicó Gainza, al tiempo que prometió: "Con esa misma energía vamos a seguir construyendo una alternativa para nuestro país; vinculada al respeto, al diálogo y al trabajo. Vamos a ser custodios de esos valores y de esa Nación".Al despedirse, "hasta pronto Presidente", el edil cerró: "Si de algo siempre estaremos orgullosos es de que nuestra pancarta, nuestros carteles y nuestra identidad es siempre la misma: la celeste y blanca desplegada cada vez que tuvimos oportunidad".