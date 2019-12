Bahl: "La transición fue difícil. La prioridad será ordenar la municipalidad"

Paraná Bahl anunció su gabinete y una nueva estructura orgánica municipal

"Lo primero será ordenar"

"Reduciremos la estructura orgánica, lo que permitirá una reducción del costo político"

"En todos lados hemos sido recibidos con los brazos abiertos"

Pero de todos modos, en algunos lugares pudimos obtener muy buena información, de otras seguramente accederemos a partir del 10 de diciembre.Vamos a tener que ponerle energía todo el gabinete y está pensado el gabinete para ponerle toda la energía desde el primer momento".Bahl apuntó que para comenzar en su mandato al frente de la comuna de la capital provincial "lo primero será ordenar. Hay que tener en cuenta que prácticamente no tenemos saldo en ninguna partida presupuestaria por los próximos 20 días, eso va a ser lo más difícil:, no hay saldos de partidas presupuestarias".Seguramente, cuando ordenemos las cuentas, y tengamos la posibilidad, lo primero que vamos a hacer es invertir en equipamiento, eso nos va a permitir ser cada vez más eficientes en los servicios, que es lo que están demandando los paranaenses", puso relevancia.Al mismo tiempo"Desde febrero teníamos una proyección de lo que iba a ocurrir. Eso lamentablemente se ha ido verificando. Yo le presto mucha atención al aspecto económico financiero porque en los próximos meses tenemos que tener independencia económica para la toma de decisiones", dejó constancia.Al ser consultado,, distintas situaciones que hoy están y nos e atienden de manera coordinada".Puso relevancia además en que reducirán la estructura orgánica, lo que permitirá "una reducción del costo político. De 15 secretarías pasaremos a nueve, y una agencia".Puntualizó que con el intendente actual Sergio Varisco, se ha comunicado "varias veces" y habitualmente "con sus funcionarios de confianza. La última vez que me comuniqué con Varisco fue antes de presentar la denuncia penal y posterior a la notificación del Tribunal de Cuentas, donde yo lo cito, le explico la situación, le indicó desde mi criterio, cuáles son los caminos que creo que debería haber tomado para corregir esa situación, eso no se consolidó. Una vez notificado por el Tribunal de Cuentas, tenemos la obligación de ir a la justicia. Siempre estuvimos proactivos"., que ya tiene en muchos casos proyectos ejecutivos, desarrollados por nuestros profesionales, otros a través de organismos de la provincia, eso va a implicar, gestión nacional, gestión provincial, porque lamentablemente, al no tener recursos, las obras públicas de gran tamaño, van a pasar a través de financiamiento de estos organismos".El electo intendente de Paraná contó que ha tenido reuniones con los "confirmados hoy ministros de Alberto Fernández, hace 30 días estuve reunido con Wado De Pedro que es ministro del Interior, le llevamos el plan de obras públicas que tenemos proyectados, también la situación financiera y económica del municipio. LPor esto hemos armado un muy buen equipo en desarrollo Social, que va a trabajar de manera sinérgica con la provincia. En todos lados hemos sido recibidos con los brazos abiertos".Tuvo una referencia en lo que respecta a "Once por Todos" resaltando que "hay mucha gente desamparada y es imprescindible tener ese vínculo".Volvió al tema de los servicios, en diálogo con el programa Buenas Noches, aseverando quey cuando podamos producirlo con nuestra planta, se lo estaremos devolviendo. Tenemos que trabajar desde el primer momento"."Ya estuvimos interactuando con las autoridades del Ejército Argentino que tiene una cantera de broza importante, vamos a hacer las acciones necesarias para poder obtener ese material", agregó Bahl.