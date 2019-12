Planta de personal de administración pública provincial se redujo cuatro puntos

En los últimos cuatro años, la planta de personal de la provincia se redujo paulatinamente en un cuatro por ciento, sin despidos, manteniendo y reforzando la prestación óptima de servicios. "Esto se enmarca en un concepto mucho más amplio que es el de la administración ordenada, el cuidado de las cuentas públicas y la optimización de los recursos", aseguró el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.





El secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, explicó que "lo que se hizo fue una racionalización del empleo público, teniendo en cuenta que si bien se ha producido una reducción de personal, eso ha sido sin despidos y bajo el concepto de mantener la prestación óptima de los servicios".







En ese sentido, aclaró que la reducción se fue dando "paulatinamente" en los tres últimos años, "como consecuencia del pase a situación pasiva del personal que estaba en condiciones de ello, y eso hizo que los últimos tres años se haya reducido casi cuatro por ciento la planta de personal, de forma tal que considerando incluso lo que ha sido los distintos sectores, como fue consecuencia de la jubilación de varios agentes se fue dando en casi todos los sectores".







En esa línea, aclaró que esa reducción del personal, "no ha repercutido de ninguna manera en algún tipo de modificación de la prestación tanto de los servicios de seguridad como de Justicia. Es más, se ha reforzado todo lo que tiene que ver con los servicios de Salud y Desarrollo Social, que ha sido una de las preocupaciones fundamentales del gobernador durante toda esta gestión, habida cuenta de las necesidades que se han multiplicado, como consecuencia de la no cobertura por parte de Nación de aquella cobertura que había tenido años anteriores".







El titular de Hacienda explicó que "esto se enmarca en un concepto mucho más amplio que es el de la administración ordenada del cuidado de las cuentas públicas, de la optimización de los recursos, teniendo en cuenta lo que han sido los últimos años y este último año de una merma significativa de los ingresos que ha tenido que buscar la mejor forma de distribuir esos ingresos en la cobertura de aquellos gastos que dieron prioridad a Desarrollo Social y a Salud".







Por otra parte, destacó la importancia una en el cuidado del empleo público, "que ha sido norte en esta gestión" y entonces remarcó que "no ha habido ningún tipo de despido". Por otro lado, "ha habido un acompañamiento en la gestión en los cuatro años de mantener el nivel del salario lo más acorde posible, teniendo en cuenta que no lo afecte la inflación; de forma tal que los salarios mínimos han crecido más que la inflación en estos cuatro años".







"En lo que es gestión, se ha podido mantener el salario versus el ritmo inflacionario", puntualizó. Tendencia Respecto de la tendencia en cuanto a la planta de personal de la administración pública, Labriola afirmó: "La intención del gobernador Bordet es mantener esta política teniendo en cuenta que lo que se procura fundamentalmente es ser muy racional en el gasto y tener la prestación de los servicios con el plantel óptimo".







Por último, resaltó que "esto se ha hecho cumpliendo con todas las normas no solo establecidas por la Constitución y las Leyes provinciales sino cumpliendo acabadamente los parámetros que son establecidos por normas nacionales que son obligatorias y necesarios a los efectos de poder cumplir con los límites establecidos por las normas de responsabilidad fiscal".