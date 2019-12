Bahl: "No será posible pagar los sueldos el último día hábil de diciembre"

Paraná Bahl anunció su gabinete y una nueva estructura orgánica municipal

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, reiteró su intención de "transformar Paraná en un lugar donde tengamos la posibilidad de crecer y desarrollarnos. No será fácil. Durante los primeros meses tendremos innumerables inconvenientes para resolver, pero si le ponemos las energías, ganas y el trabajo vamos a sacarlo adelante, pero vamos a necesitar de todos y nos sentimos acompañados"."Nos hemos comprometido exclusivamente con los ciudadanos de Paraná y a ellos les vamos a responder. Vamos a necesitar de la colaboración de todos, especialmente de los empleados municipales que quieran trabajar; y son muchos los que quieren trabajar para sacar a nuestra ciudad adelante. Les vamos a dar la posibilidad de que se puedan desarrollar, porque los necesitamos a cada uno de ellos en su puesto", expresó el futuro presidente municipal.Además, informó que cada uno de los funcionarios ha recorrido las áreas que estarán a su cargo. "Ya sabemos exactamente hacia dónde vamos", aseguró.Asimismo, refirió que se encontrarán con "una situación financiera y presupuestaria absolutamente limitante".Adelantó aque durante diciembre "no será posible pagar los sueldos el último día hábil. Técnicamente no es posible porque el equipo del actual intendente no ha dejado las previsiones y ni siquiera la situación técnica resuelta, por lo que los haberes de diciembre se estarán pagando en los primeros días de enero. Eso quiere decir que muchas de las cosas que uno quiere llevar adelante inmediatamente necesitan financiamiento y otras no. En el caso de estas últimas, hay que trabajar desde el primer momento. En cuanto a las otras, deberemos esperar la puesta en vigencia del presupuesto 2020, sobre el que estamos trabajando contrarreloj"."Hay innumerables situaciones para ordenar. Va a llevar mucho tiempo, pero vamos a empezar desde el primer día. Los planes de acción concretos van a ser anunciados desde el 11 de diciembre", manifestó Bahl.Respecto a los contratos dados de baja, el futuro intendente lamentó "la estafa que han sufrido algunas personas que fueron contratadas sin presupuesto. En la campaña lo dijimos claramente. Muchas de estas personas fueron estafadas en su buena fe, contratadas sin partidas presupuestarias. Eso motivó el informe del Tribunal de Cuentas".