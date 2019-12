Lo más destacado del discurso de Macri: Resaltó logros y deslizó autocríticas

Balance económico

Seguridad

Las frases más destacadas

El presidente Mauricio Macri brindó anoche su primera cadena nacional, en la que destacó lo que consideró sus logros de gestión en las distintas áreas, aunque deslizó algunas autocríticas en materia económica.En un mensaje de 39 minutos que había sido grabado el día anterior, el mandatario nacional además criticó a la anterior gestión al hacer hincapié en la situación en la que recibió el país en distintos aspectos.También pareció cuestionar a Fernández, al señalar que él "jamás" criticó "a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta", y anticipó que a partir del 10 de diciembre va a "demostrar que se puede hacer una oposición de una manera constructiva" y que "jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante".. Hoy hay una alternativa sana de poder en la Argentina. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida en el Congreso, para seguir trabajando por todo lo que falta", remarcó.El mandatario saliente dividió su mensaje en seis ejes (Infraestructura y energía; Calidad democrática; Desarrollo humano; Economía; Relación con el mundo y Seguridad y narcotráfico), sobre los cuales comentó que cuando llegó en 2015 a la Presidencia se propuso lograr mejoras.Al respecto afirmó que en todo ellos,Al iniciar el mensaje, Macri dijo: "Durante estos años muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena para contar cómo recibí el país y no lo hice. Creo que es mas constructivo hacerlo hoy".Y agregó: "Hoy nuestro país es muy diferente a aquel de diciembre de 2015. Tenemos una democracia más sólida, la Justicia es más independiente, nos integramos al mundo estamos más seguros frente al delito y el narcotráfico".Sobre el eje de Infraestructura y energía, Macri sostuvo que su gestión bajó a casi la mitad el kilómetro de ruta de lo que costaba durante el kirchnerismo, etapa de la cual remarcó que todo era "corrupción".Acerca de eso, detalló que en los últimos cuatro años se bajó el precio del kilómetro de ruta de "4,7 millones a 2,5 millones", luego de "una década en que la norma era todo lo contrario, era corrupción"., con inversiones en marcha, con gas natural en el Noreste, que antes no tenía, con una tarifa social para 3 millones de hogares y con una matriz menos contaminante y mejor preparada para el cambio climático", agregó.Al abordar el eje Calidad democrática, dijo estar "orgulloso de haber transformado una cultura del poder que fue protagonista de muchas décadas de nuestra historia", porque "ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos"."Vivimos cuatro años de libertad total de expresión y de prensa. Sin guerra contra el periodismo ni ataques del Gobierno a quienes piensan distinto. Es un logro colectivo que nos merecemos mantener. En estos años jamás critiqué a un periodista ni desmentí una información que me pareció incorrecta", remarcó.En el eje Desarrollo humano, dijo que "hoy", porque su gestión amplió y fue a buscar "a los que no la recibían". Y."Hay casi cinco millones de niños cubiertos por asignaciones familiares, un 40 por ciento más que hace cuatro años", acotó.Sobre el eje Economía, lamentó "no" haber podido "recuperar" a la Argentina "de la crisis económica que empezó hace un año y medio", aunque afirmó que en diciembre de 2015 recibió un país en el que "la energía estaba en una situación dramática".Macri reconoció que no se va "satisfecho" del Gobierno con la lucha contra la inflación y la pobreza, mientras consideró que el dólar a 63 pesos es "razonable" y que la deuda no es "preocupante".Lamentó "no poder ofrecer mejores resultados" a la población y admitió que "es una gran frustración que esto sea así".No obstante, destacó: "Estamos mejor preparados para crecer. No me voy satisfecho con los resultados de mi mandato en inflación y pobreza. Enfrentamos, en 2015, una situación delicada".Al explicar el resultado de su administración, indicó: "A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La economía empezaba a despertarse. Pero después vinieron los resultados de las PASO. El miedo al futuro y la falta de un esquema macroeconómico sólido nos hicieron retroceder".", señaló el Jefe de Estado.Dijo que "con cada suba del dólar venían, después, la inflación y el aumento de la pobreza. El esfuerzo, igual, no fue en vano. No perdimos cuatro años. Con una moneda fuerte vamos a crecer".Al referirse al tipo de cambio, afirmó que su Gobierno deja uny sostuvo que las medidas que tomó implican "condiciones indispensables para crecer".En cuanto a las obligaciones contraídas con el FMI, expresó: "Se ha hablado mucho del crecimiento de la deuda pública. Existe la sensación de que en 2015, el Estado no tenía deuda".Remarcó que el de la deuda "no es un nivel preocupante para un país como el nuestro" pero admitió que "el problema es que no tenemos crédito para refinanciarlo".: que en estos años tuvimos que pedir plata prestada. Y dos de cada tres pesos fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores", explicó.Sobre el crédito otorgado por el FMI, indicó: "También hay una confusión de los últimos meses, sobre qué hicimos con la plata. El 95 por ciento lo usamos para pagar otros vencimientos en dólares, y una parte está todavía en el Banco Central".Indicó también quey precisó que su gestión deja "20 mil millones de dólares más de lo que recibimos"."Estos cimentos son difíciles de ver, y uno se pregunta: ¿qué me importa esto, si mi salario no mejora? Es una frustración para mí. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos últimos cuatro años", reconoció.En cuanto al tema energético, consideró que la Argentina había pasado de ser "un país exportador a uno importador, había cortes de luz recurrentes y casi no existían las renovables"."Todos esos problemas están arreglados. En 2015 los argentinos pagaban el 15% de sus facturas de gas y hoy el 80%. Este año volvimos a exportar gas y tenemos equilibrio en la balanza energética", subrayó.Al respecto, destacó que "la actividad en Vaca Muerta se multiplicó y estamos cada vez más cerca de convertirnos en un país productor".Por otra parte, Macri afirmó que en su gestión "bajaron más de un 30% los homicidios, ya casi no hay secuestros, y hay menos denuncias de robos", y resaltó el "éxito" que obtuvieron en materia de seguridad y narcotráfico., describió Macri en cadena nacional.En el video grabado en Casa Rosada, el jefe de Estado describió que cuando asumió el mando del Poder Ejecutivo "había una sensación de derrota contra el narcotráfico, como si fuera una lucha perdida que no valía la pena"."Las fuerzas de seguridad estaban desmotivadas, sin coordinación, y se había perdido la cooperación con otros países", amplió.En ese marco, aseguró que seguridad y narcotráfico fueron "las prioridades" del gobierno de Cambiemos, y "las áreas donde más éxito" alcanzaron."Quisimos que las familias argentinas volvieran a sentirse seguras en sus barrios, que el Estado recupere la autoridad sobre las fronteras y sobre las zonas tomadas por el narco, y lo hemos logrado", resaltó Macri.Por último, concluyó: "Esta lucha debe continuar. Argentina ya no es un lugar seguro para las redes de narcotráfico, hagamos lo posible para que siga así".