Abogados presentaron una acción de inconstitucionalidad por los honorarios

El presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, informó aque la entidad realizó una presentación judicial "respecto a la acción de inconstitucionalidad de la acordada que perfora el mínimo establecido por ley en cuanto a los honorarios profesionales".Dio cuenta de la "la acción de inconstitucionalidad es de orden provincial, contra la acordada. Planteamos que hay una injerencia del Poder Judicial sobre otros estamentos. Ellos están legislando, cuando deben acatar la ley".Precisó que "la diferencia económica es de 15 juristas, que son algo más de 10.000 pesos. Pero no es la cuestión central, sino que no se está cumpliendo con la ley ni el orden público. El Poder Judicial no puede legislar", enfatizó e hizo hincapié en que "se debe respetar la división de poderes".En ese marco, admitió que "vamos a ver cómo se da el mecanismo" en caso de que los distintos jueces se excusen de intervenir. Afirmó que la idea "es que esto se resuelva en la provincia" pero que de no hacerse de esta forma recurrirían a la Corte Suprema de Justicia. "Esperemos que antes de fin de año tengamos conformado el Tribunal", expresó.Consultado sobre los dichos del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, quien se despachó con fuertes dichos que salpican a la Procuración, a altos funcionarios y a las vinculaciones de ellos, con un medio periodístico, sus investigaciones y el impulso de algunas causas por supuesta corrupción , Canavesio pidió "respetar las instituciones"."Si tiene nombres y apellidos, tiene los mecanismos para denunciarlos. Estamos bajo la división de poderes y cada uno debe cumplir su rol. Hay que fortalecer las instituciones", dijo, al tiempo que admitió que también le "llaman la atención" dichos de algunos abogados que se han manifestado en este sentido.Interrogado acerca de si la Fiscalía no debería iniciar una acción de oficio, el abogado opinó: "Creo que están los elementos dados para que lo haga".