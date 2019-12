Comenzó la transición en ATER: Grané dará "continuidad a la gestión"

Foto 1/2 Foto 2/2

Con el objetivo de dar continuidad a las políticas del Ministerio de Economía, en conjunto con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), se reunieron el ministro, Hugo Ballay, con el actual director Ejecutivo de la entidad, Sergio Daniel Granetto y su sucesor, Germán Grané.



Del encuentro que se realizó en el Ministerio de Economía, también participó Nicolás Brunner, quien ocupará el cargo del director General Adjunto de ATER.



El ministro Hugo Ballay, destacó "el trabajo en conjunto que llevan adelante el Ministerio con la Administración Tributaria, que le permite al gobierno provincial concretar acciones con el objetivo de mejor la calidad de vida de los entrerrianos".



Grané precisó que "dándole una continuidad a la política que se viene desarrollando en la gestión de ATER a cargo del contador Granetto y por instrucción del gobernador Gustavo Bordet, comenzamos los encuentros para comenzar esta nueva etapa, basados en el criterio de darle continuidad a la gestión".



Precisó que repasaron la agenda de los principales temas "cuestiones de la agenda diaria y objetivos a futuro, dentro de una planificación que se ha desarrollado en ATER y que es nuestro objetivo poder concretar e implementar a los largo de los próximos periodos".



Apuntó que las líneas a continuar tienen que ver "sobre todo con seguir profundizando el grado de eficiencia que viene adquiriendo ATER, con la incorporación de tecnología, con la colección de información y datos que se necesitan; seguir profundizando la capacidad de los recursos humanos".



Por su parte, Nicolás Brunner apuntó que se trabajará en "una orientación al servicio, al contribuyente, seguir trabajando en brindarle herramientas para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes de la provincia con estas cuestiones de tecnología y de investigación que se van a profundizar".

Agregó que "en principio, ha sido un pedido expreso del gobernador que trabajemos en darle continuidad a estas políticas, y en ese sentido estamos teniendo una reunión para repasa la agenda". En particular, desatacó "que ATER ha tenido un significado en su rol muy importante en el contexto en el que nos ha tocado trabajar".



Por su parte, Sergio Granetto, quien desde el 10 de diciembre se desempeñará como concejal de la municipalidad de Paraná, recordó que en 2016-2017 pasamos por situaciones climáticas muy difíciles en el contexto provincial.



"En 2018 y 2019 tuvimos situaciones de recesión y crisis económica muy compleja y el gobernador tomó la decisión de financiar con recursos propios y genuinos el sostenimiento de la demanda sanitaria, social, del nivel de obra, de la ampliación de becas, de la política en viviendas social, toda esa atención se hizo con fondos propios y en esa ecuación, la ATER ha tenido un rol sumamente protagónico".



En este marco, dijo que por ello "es muy importante sostener y profundizar el sentido político que ha tenido la Administradora Tributaria como generadora de independencia económica que se materializa en la previsibilidad de las cuentas públicas de la provincia, este es un eje central, y a eso, haberlo planteado con equidad y transparencia que fueron dos sentidos claros".



Exención a jubilados



Detalló que "hay dos medidas muy importantes de política tributaria que se tomaron en 2018 y que fueron, una la exención para los jubilados y pensionados de menores ingresos de 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario, o sea que hoy hay 10.000 jubilados y pensionados en toda la provincia que no tributan el impuesto Inmobiliario en su vivienda única. Señaló que "eso se financia en un monto equivalente a lo que ha sido la detección de mejoras no declaradas que se llevó a cabo en un programa que se llama M2".



Ingresos brutos



Granetto precisó que otra medida importante fue la introducción del criterio de progresividad en materia de Ingresos Brutos, que esto es algo que hace muchísimos años ya existían en Santa Fe y Córdoba y que se incorporo a través de las Ley 1.557 y que implica que el que es más grande paga más y el que es más chico paga menos y que incluso el comercio chico tiene una alícuota menor.



Por último, destacó que "los cuatro años 2016-2019, siempre ATER sobre cumplió las metas fiscales establecidas en el Presupuesto y eso ha contribuido a ordenar las cuentas públicas de la provincia".