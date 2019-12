Moyano dijo que van "a colaborar" con Fernández y criticó a Macri

El secretario General del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó que van "a colaborar y poner buena voluntad" con el gobierno de Alberto Fernández y criticó al mandatario saliente, Mauricio Macri, quien hoy hablará en cadena nacional para hacer un repaso de su gestión: "Si va a plantear sus virtudes como presidente, con 2 minutos le sobra, para qué va a usar 40 minutos".



Además, Moyano evitó dar mayores detalles de lo que habló con Fernández durante una reunión que mantuvieron ambos.



"Ellos van a tratar de reactivar el mercado interno y para eso la gente tiene que ganar unos pesos más. Eso va a ser uno de los ejes fundamentales para reactivar la economía. En los países fuertes ponen condiciones para evitar ser perjudicados internamente. Y acá este gobierno abrió la importación, cuyos productos llegaban a costos muy reducidos y se perjudicó la economía en general", sostuvo el líder sindical.



En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Moyano señaló que "hay gente que pasa necesidades extremas y eso no lo podemos permitir. Estos son momentos muy difíciles y todo el mundo está dispuesto a hacer un esfuerzo".



De todas maneras, aclaró que no cree que el presidente electo vaya a pedir todo el esfuerzo a los trabajadores, "como se hace siempre".



"Creo que va a empezar un equilibrio, que no va a ser sencillo, pero que va a permitir que la gente empiece a dejar de sufrir las necesidades que sufre ahora. Los argentinos empezaron a tener confianza", sostuvo.



Respecto del balance que hará el mandatario en cadena nacional durante unos 40 minutos, el líder de Camioneros graficó: "Si Macri va a plantear sus virtudes en cadena nacional con 2 minutos le sobra. Para qué va a usar 40 minutos".



Sobre las futuras paritarias, el sindicalista remarcó que "hay que discutir paritarias, pero hay que tener la responsabilidad suficiente para no pedir algo exagerado en referencia a la inflación que haya".



Asimismo, anticipó que el pedido para subir el mínimo no imponible de Ganancias es algo por lo que Camioneros seguirá insistiendo, aunque aclaró: "Por ahí forma parte de una negociación y si se sube el piso de Ganancias a lo mejor se bajan los porcentajes de las paritarias. Todo eso se va a ir hablando".



Respecto a su vínculo con Alberto Fernández, Moyano reveló: "Tenemos muy buena relación. Yo lo invité varias veces a la cancha de Independiente cuando jugaba frente a Argentinos Juniors".



Pidió que los funcionarios que sean designados sepan de los temas, porque "si no saben nada, el lugar de beneficiar van a perjudicar la actividad".



Sobre su relación con la ex presidenta y electa vicepresidenta, Cristina Kirchner, sostuvo que vienen "hablando de los más normal" y agregó que sus peleas con ella fueron por una cuestión de que ambos tienen "una fuerte personalidad".



"Yo sufrí lo que ella sufrió. Fueron tantas acusaciones que me hicieron a mí y a Pablo (Moyano, su hijo y segundo en el gremio de Camioneros) que después cuando se comprobó que no tuvimos nada que ver aparecían dos líneas chiquitas", precisó.



Para el gremialista, "en muchas cosas estuvo bien lo que dijo Cristina" sobre la Justicia y afirmó que "acá te acusan de lo que sea y después te investigan".



"A mí no me encontraron nunca nada", remarcó Moyano y enseguida se refirió al juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio al señalar que el magistrado "tuvo muchas presiones para meter preso a Pablo y a mí.



"Hasta la señora (Elisa) Carrió lo fue a presionar en nombre del presidente. Todo arrancó cuando le rechazamos la reforma laboral. Ahí el presidente impulsó una persecución por medio de los organismos que tiene, en seguridad y en otros", evaluó.



Por último, desestimó que Fernández haga todo lo que dice Cristina Kirchner y explicó que eso "es una exageración, ya que él puede consultarla por la experiencia que ella tiene como Presidenta, pero no va a ser que ella decida todo".