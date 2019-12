El Ventilador: Algunas opiniones sobre las expectativas por el próximo gobierno

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



Este miércoles juraron los 130 Diputados Nacionales electos y diferentes organizaciones sociales se movilizaron al Congreso de la Nación en reclamo de un bono de fin de año.Por su parte, Alberto Fernandez distribuye el juego de forma interna para sostener el equilibrio de la colación política que gobernará la Argentina desde el 10 de diciembre. Se supo que próximo viernes el Presidente electo anunciará su gabinete en sus oficinas de puerto Madero en Buenos Aires, con una posterior conferencia de prensa. Pero allí no estaría la vicepresidente electa. ¿Qué nombres comenzarán a sernos familiares a partir del 2020? ¿Quiénes son, qué ideas y propuestas tienen sobre sus áreas los futuros Ministros?-"Massa decía que quería meter presos a los K, y ahora está de la mano. Dejen de joder, los K están enfermos por el poder".-"En el gabinete de Alberto Fernández se eligió a los mismos malandras de la gestión de Kirchner y Cristinita. Si dicen que Macri arruinó el país, esperen lo que hace esta gestión".-"Hasta cuándo estas críticas y seguir hablando. Ya faltan 6 días para asumir y le están buscando la quinta pata al gato. Esperen que asuman y después opinamos".-"Pensaron que iban a enriquecerse votando a Macri. No ha asumido Alberto y ya lo están criticando? Deja un desastre Macri".-"Quisiera que este programa sea grabado y que estén los mismos panelistas y se debata en junio del 2020. Ahí me cuentan".-"Felicitaciones a todo el panel. Y especialmente al Sr. Nicolás Loza, por la claridad de sus conceptos".-"Me llama la atención que no se den cuenta en el programa que Cristina Fernández está usando a su homónimo como señuelo para volver al poder y dejar pasar cuatro años para tomar más poder en las masas, estar limpia en causas y de esta forma regresar al poder como candidata. Se cae de maduro como para no darse cuenta. Un saludo, muy interesante y bien llevado el programa".-"En relación con el aumento de la oferta monetaria, emitir como dicen todos. Ver Realidad económica número 306 del estudio de Santiago Gahn. Nos muestra cómo los empresarios en vez de invertir ante tanta demanda aumentan los precios".