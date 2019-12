El Ventilador: Gabinete Nacional, definiciones, pujas y expectativas

Este miércoles juraron los 130 Diputados Nacionales electos y diferentes organizaciones sociales se movilizaron al Congreso de la Nación en reclamo de un bono de fin de año.



Máximo Kirchner quedó al frente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados y hoy Gabriela Michetti se reunió con Cristina Kirchner para organizar el traspaso de presidencia en el Senado.



La ex mandataria es una figura muy observada por estos días. Son varios los sectores y actores políticos que especulan sobre su nivel de injerencia en las principales tomas de decisiones.



Días atrás, la ex presidenta realizó por primera vez una declaración en un juicio público. Fue por la causa Vialidad y su modo de alocución y defensa no tardó en despertar las críticas y la polémica.



Por su parte, Alberto Fernandez distribuye el juego de forma interna para sostener el equilibrio de la colación política que gobernará la Argentina desde el 10 de diciembre.



Se supo que próximo viernes el Presidente electo anunciará su gabinete en sus oficinas de puerto Madero en Buenos Aires, con una posterior conferencia de prensa. Pero allí no estaría la vicepresidente electa.



Del gabinete, se sabe que hay nombres clave en el Ministerio del Interior, en Cultura, Defensa o Salud donde gravitó fuertemente la mano de la ex presidenta. Y muchos otros decididos exclusivamente por Alberto Fernandez.



¿Qué nombres comenzarán a sernos familiares a partir del 2020? ¿Quiénes son, qué ideas y propuestas tienen sobre sus áreas los futuros Ministros? Los nombres en la provincia A pocos días del 10 de Diciembre, el reelecto Gobernador Gustavo Bordet anunció a través de un comunicado y una foto oficial, la conformación de gran parte de su nuevo Gabinete.



Y si bien no hubo demasiadas sorpresas en el armado del equipo de Ministros, la novedad pasó por los dos nombres que se sumarán a la primera línea del Gobierno. La actual presidenta del Copnaf, Marisa Paira, quien asumirá al frente de la cartera de Desarrollo Social en reemplazo de Laura Stratta.



Y el ex intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, se pondrá al frente de un ministerio de mayor rango: Turismo, Desarrollo Económico y Producción.



Entre las sorpresas, puede nombrarse la del área de Educación. Se conoció que Martín Müller, un joven docente y militante político de 38 años, estará a cargo del Concejo General de Educación, el organismo estatal más grande que tiene la provincia.



Su nombre no figuraba en un principio entre los posibles y ya genera expectativas conocer sus ideas y propuestas para este importante órgano que maneja un gran presupuesto.



¿Cuáles son los demás nombres que se convertirán en claves para acompañar la gestión de Bordet los próximos 4 años?



Y en cuanto a las cámaras de Diputados y Senadores... ¿cómo quedarán conformados los bloques y qué fuerza tendrá cada uno en los proyectos más importantes?