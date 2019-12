Relanzaron el Sindicato de Trabajadores Jubilados de Entre Ríos, este miércoles en la sede de la UOCRA en Paraná."Es un relanzamiento porque si bien comenzamos a trabajar hace bastante tiempo, y hoy nos convocamos para formalizar junto a jubilados de Villaguay y Concordia", explicó auno de los integrantes del sindicato, Rufino Méndez."Celebramos la existencia de los centros de jubilados, porque son un paliativo, pero el hecho de que nos hayamos constituido como sindicato es porque necesitamos un paraguas legal y formal que nos permita discutir paritarias, la recuperación de nuestras obras sociales y las instituciones que le pertenecen a trabajadores y jubilados tanto nacionales como provinciales", detalló."Anses está por celebrar 20 años de intervención y todavía nadie ha puesto el grito en el cielo. Para eso se constituyó el sindicato a lo largo y ancho del país", argumentó, al tiempo que sentenció: "Están vaciando el fondo de sustentabilidad de los jubilados, la plata sale y nadie sabe a dónde va. Nos están desfinanciando".Respecto de los motivos por los que se conformó el sindicato, Méndez detalló: "El salario de los jubilados es paupérrimo. La canasta básica de un jubilado en el país no es la misma que la de un trabajador en actividad, porque necesitamos más medicamentos que el común de la gente".Y continuó: "Los medicamentos crónicos que otrora se otorgaban al 100%, ahora ya con solo tener un auto inferior a 10 años de antigüedad, eso ya me hace rico y no puedo tener ese beneficio. Si tengo una casa a mi nombre tampoco tengo ese beneficio"."Indudablemente, se está atacando cada vez más con más virulencia a este segmento", remarcó.Participaron de la presentación, Mario Huss, Antonio Fernández, Marta Ríos Zapata y Estela Perrone.Los integrantes del sindicato se reúnen los días jueves, desde las 16hs, en la sede de la UOCRA, Andrés Pazos 176, en Paraná.