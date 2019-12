El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, postergó para el lunes 9 de diciembre, a las 10, la declaración del falso abogado Marcelo D'Alessio en la que iba a considerarse "arrepentido", en la causa que investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la extorsión y el espionaje ilegal, informaron hoy fuentes judiciales.



De esta forma, Curi hizo lugar al pedido formulado por la defensa de D'Alessio, que solicitó aplazar la comparecencia del falso abogado hasta conocer el contenido de la declaración que el fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa, formuló la semana pasada ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.



D'Alessio había solicitado declarar como arrepentido el pasado 14 de noviembre, pero sus defensores estimaron que "sería mejor que pueda conocer primero lo que dijo Stornelli para no dejar ningún punto sin responder".



El fiscal Curi sostuvo en un escrito en el que acepta aplazar la declaración que se "arbitren los medios necesarios para asegurar el traslado del imputado desde el penal de Ezeiza", donde se encuentra detenido, hasta la sede del juzgado dolorense.



El acuerdo de colaboración en el marco de la ley del arrepentido deberá ser celebrado directamente entre el imputado y el fiscal -si considera que los aportes son sustanciosos- y luego será evaluado por el juez, que decidirá si lo homologa.



"La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido", indica el texto de la ley 27.304.



D'Alessio está detenido desde el 15 de febrero, acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la extorsión y al espionaje ilegal, por la que también están arrestados los ex comisarios de la Policía Bonaerense Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk y el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro.