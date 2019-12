"La gran diferencia entre Macri y yo es que uno miente y el otro dice la verdad"

Sobre Gendarmería y Bullrich

El presidente electo, Alberto Fernández, le respondió al mandatario saliente Mauricio Macri, y sostuvo que "no está para aconsejar a nadie"."Hoy escuchaba que Macri decía "Alberto sería preferible que hable menos". Y la verdad que yo hubiera preferido que él no mienta tanto", sostuvo el futuro jefe de Estado.Y continuó: "Yo le agradezco mucho a Macri los consejos, pero no está para aconsejar a nadie, francamente"."La gran diferencia entre Macri y yo no es que uno habla mucho y el otro poco, sino que uno miente y el otro dice la verdad", expresó Fernández.En declaraciones a C5N, el presidente electo se refirió de esta forma a los cuestionamientos que este martes lanzó en su contra el presidente Macri.Sobre el rol que podría tener Macri tras dejar el gobierno, Fernández dijo que no sabe qué va a hacer el presidente saliente, pero que no le dedicará "mucho tiempo al que se pare enfrente"."Que enfrente se pare el que quiera, yo sé lo que tengo que hacer. No voy a dedicarle mucho tiempo al que se pare enfrente", enfatizó el próximo jefe de Estado.Fernández consideró que el gobierno de Macri fue una "formidable mentira que confundió a todos los argentinos".Alberto Fernández, cuestionó que Gendarmería Nacional distinguiera a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la entrega de un sable, y consideró que a la fuerza "le gustó cuando" la funcionaria de Mauricio Macri "le propuso mano dura o impunidad"."La Gendarmería oyó o le gustó lo que dijo Bullrich cuando les propuso mano dura o impunidad. Lo que no saben es que cuando tengan que pagar las consecuencias por la mano dura, Bullrich va a estar presidiendo el PRO, no va a hacerse cargo de esos hechos", enfatizó Fernández.El mandatario electo cuestionó la inscripción que tenía el sable entregado a Bullrich: "No voy a tirar un gendarme por la ventana", en referencia a una frase de la ministra en medio de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado."Nadie quiere tirar un gendarme por la ventana, ni nadie quiere ser cómplice de un gendarme que actuó mal", indicó Fernández.Luego del reconocimiento que le otorgó Gendarmería a Bullrich a una semana de su salida del cargo, el mandatario electo consideró que "hubiera sido mejor que le regalen un sable, pero sin esa inscripción"."Cuando le dicen "Dispará aunque estén de espaldas", eso al oído del gendarme suena espléndido, pero después los que pagan no son los que dieron las órdenes", resaltó Fernández.Y agregó: "Ese sable será un recuerdo, los gendarmes valorarán mucho la extraña relación entre Bullrich y las fuerzas".