Urribarri se despidió de la Cámara de Diputados e hizo un balance de gestión

En la última sesión ordinaria del 140º período legislativo de la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Sergio Urribarri, hizo uso de la palabra en el turno de los homenajes, agradeció a los legisladores y al personal y destacó la cantidad y la importancia de proyectos aprobados en los últimos cuatro años.



"Estamos cerrando una etapa importantísima de cuatro años de trabajo en los que logramos aprobar un gran número de proyectos de mucha calidad, algunos provenientes del Poder Ejecutivo y otros originados en nuestra Legislatura", introdujo Urribarri. "Consideramos que fue una experiencia altamente positiva desde todo punto de vista", acotó.



"En mi nombre, quiero agradecer a cada uno por el camino que hemos recorrido en estos años que han sido y son muy especiales y complejos, no solo en Entre Ríos y en el país, sino en la región y en el mundo", continuó el presidente del cuerpo y destacó: "A pesar de estas complejidades, pudimos tener una producción legislativa que debe hacernos sentir orgullosos".



Urribarri se refirió también a "la convivencia y al respeto" que logró que se pudieran dar "intensos debates tanto en las comisiones como en el recinto". También mencionó que hubo "algunos debates históricos, discusiones acaloradas" y completó: "Acertamos en algo porque a esas discusiones en las que se plasmaron propuestas y opiniones diferentes siempre las dimos desde una perspectiva democrática y lo podemos mostrar también como resultado de estos años". Juicio por Jurados: amplísimo debate Más adelante, el presidente de la Cámara de Diputados enumeró algunos de los proyectos más importantes que pasaron por el recinto y se convirtieron en ley. Mencionó, entre otros, la ley de áreas naturales protegidas, la ley de iniciativa popular, la ley de desarrollo y promoción industrial, la ley del patronato de liberados, la ley de procedimientos constitucionales, el nuevo código procesal de familia y la ley de comunas.

Párrafo aparte dedicó Urribarri al juicio por jurados: "Creo que es una marca de nuestro período, ya que como resultado de un amplísimo debate en la sociedad entrerriana hoy nuestra provincia puede mostrar en el resto del país que tenemos este instrumento que tan bien viene funcionando en otros distritos", valoró. "Seguimos apostando a la política como principal herramienta de transformación social" "Debemos sentirnos orgullosos de lo hecho, en tiempos en que desde muchos sectores se trata de denostar el trabajo político. Nosotros seguimos apostando a la política como principal herramienta de transformación social y no tengo dudas de que tenemos que seguir haciéndolo, con nuestras virtudes y yerros", resumió luego.



"Las grandes corporaciones en el mundo van a seguir apostando a denostar a la política. En estos días en un programa político veía que se hablaba de los líderes del norte. Qué poco tiene que ver con la realidad esto de líderes del norte, que en realidad son empleados y delegados de las corporaciones económicas, que les marcan lo que deben o no deben hacer. Eso es lo que debemos resistir", remarcó.



Antes de cerrar su alocución, Urribarri expresó su agradecimiento al personal de la Cámara de Diputados. "A muchos los conozco desde mi primer mandato como legislador, en 1991, y han tenido una tarea muy importante en estos años. Los empleados de este cuerpo son los que ponen en marcha los mecanismos para que nosotros podamos sesionar y para que hayamos podido lograr la producción que hoy podemos mostrar", resaltó.



Por último, el ex gobernador expresó: "En lo personal, pude consolidar vínculos que ya tenía con algunos de ustedes y con otros se generaron nuevos. No tengo dudas de que desde el lugar en el que esté estos vínculos se profundizarán para seguir haciendo de la política una herramienta que le sirva a nuestra sociedad. Gracias de corazón a todos ustedes", concluyó.