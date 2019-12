Sin filtro 2: "No soy un soldado que acata lo que le mandan", dijo Castrillón

Personajes que venden nexos

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón, redobló la apuesta este martes, horas antes de conocerse el presidente del máximo tribunal provincial para el año 2020.En tanto, este lunes lanzó una explosiva explicación que resonó con altos decibeles en el ámbito judicial y político de la provincia, y salpicó a la Procuración General, a altos funcionarios del gobierno y a las vinculaciones de ellos con un medio periodístico, sus investigaciones y el impulso de algunas causas por supuesta corrupción. Pero tambiénEl actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, no retrocedió ni un ápice este martes y redobló la apuesta: mencionó nombres y remarcó: "No me voy a callar", disparó en declaraciones al medio concordienseEs que el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón cargó duro contra la Ministra de Gobierno, Rosario Romero y habló de supuestos vínculos entre la funcionaria, el Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García y el director de la Revista Análisis.En cuanto a su no postulación en la presidencia del STJ, Castrillón dijo, espetó y para explayarse sobre sus dichos sostuvo:En la conversación mantenida conel presidente del Superior Tribunal de Justicia, fue categórico al señalar su encono con un sistema que permite "manipulación de causas, investigaciones penales, favores políticos y siento mi posición, no me callo".Castrillón se refirió a los supuestos lazos entre el director de la revista Análisis, Daniel Enz, al afirmar que "la mayoría de los supuestos hechos de corrupción que saltaron en la provincia y se hicieron famosos, surgieron de investigaciones periodísticas de ese medio que,", dijo.Asimismo se refirió al "nexo de la Procuración (el jefe de fiscales García), con el Ministerio de Gobierno de la provincia" que lidera Rosario Romero. En este punto, Castrillón se despachó con todos los epítetos posibles y habló de "", disparó."Soy una persona que no les da tranquilidad a los otros poderes del Estado", afirmó Castrillón ay agregó: "no soporto, el tome y daca con la gente.", resaltó el presidente del Superior Tribunal de Justicia.Al ser consultado sobre si habló con la ministra Romero, dijo que sí, "muchas veces hable con ella y le reconozco capacidad, pero modificar el sistema penal (que es lo que Castrillón y con razón viene marcando),", disparó el magistrado y se explayó: "", remató.Sin embargo, Castrillón aclaró al respecto de sus declaraciones: ". Me da mucha impotencia sí, no haber podido cambiar esto. He cambiado muchas cosas en este poder (algo que resulta fácilmente verificable), pero no he podido con el procedimiento penal, esa es una tarea pendiente", concluyó Castrillón.