Presentaron nuevo bancada en Diputados: tendrá ocho legisladores

El diputado nacional José Luis Ramón encabezará un interbloque compuesto por diputados de varias provincias del interior y que se denominará Unidad Federal para el Desarrollo.



Así lo había adelantado temprano el legislador en declaraciones a radio Concepto, y lo confirmó este martes por la tarde, al presentar las notas correspondientes al futuro titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en las que detalla los legisladores que integrarán el nuevo interbloque.

Ramón encabezará esa bancada en nombre de Unidad y Equidad Federal, su monobloque, y allí estarán también el rionegrino Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro); los misioneros Ricardo Welbach, Diego Sartori y Flavia Morales del Frente Renovador de la Concordia Misionero, y Beatriz Avila, del Peronismo por la Justicia Social, que se apartó la semana pasada del oficialismo saliente.



Pero no es la única exoficialista que se va con Ramón. También estarán en ese bloque el santacruceño Antonio Carambia, que dejó el Pro el viernes pasado, y Pablo Ansaloni, del Partido Fe, pero que también integraba el bloque Pro.



El anuncio de Ramón sirve no solo para verificar que a su interbloque se van los primeros en dejar la bancada de Juntos por el Cambio, sino también -y no es un dato menor- la presencia de los integrantes del Frente Renovador de Misiones, a quienes originalmente se mencionaban dentro del Frente de Todos. Por el contrario, a diferencia del Senado, donde Maurice Closs se sumó a la bancada oficialista, estos han optado por mantenerse dentro de un bloque con neto perfil provincial.



Fuente. Parlamentario.com.