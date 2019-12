Müller se enfocará en la calidad educativa y vincularla con el mundo del trabajo

Ejes centrales

Inversiones, paritarias y gremios

Relación con la Nación

Profundizar la ESI

El gobernador Gustavo Bordet anunció que el actual director departamental de escuelas de Gualeguay, Martín Müller, será propuesto para la presidencia del Consejo General de Educación (CGE). La calidad educativa y la vinculación de la secundaria con el mundo del trabajo serán prioridad.En ese marco, Müller también valoró el trabajo realizado en el CGE en los últimos años, y señaló la importancia de una planificación participativa, la recuperación de las paritarias nacionales, la profundización de la Educación Sexual Integral y la inversión en el área.El joven funcionario es Licenciado y Profesor de Historia, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y doctorando en Ciencias Sociales, en Universidad Nacional de Entre Ríos. Se desempeñó como docente de Nivel Secundario y Terciario; como técnico en programas educativos del CGE; y es autor de artículos en libros y revistas académicas. Actualmente es el director Departamental de Escuelas de Gualeguay.Müller aseguró que el grupo fue marcando "la línea de un proyecto que es el que intentamos plasmar, en continuidad y reconociendo el trabajo realizado por Marta Landó, que ha puesto en orden en muchas cosas que tienen que ver con lo administrativo y lo educativo. Valoramos esa tarea que nos deja una vara alta para comenzar el desafío que tendremos luego del 10 de diciembre".En relación a los desafíos a corto plazo, indicó que el eje central "tiene que estar puesto en la mejora de la calidad de la enseñanza, fundamentalmente en la escuela secundaria. En materia de inclusión creemos que la provincia ha avanzado mucho desde la ley de educación provincial, pero tenemos un gran desafío en la mejora de la calidad".Sostuvo en ese sentido que era necesario realizar una reflexión para encarar esas problemáticas "con una planificación profundamente participativa y democrática que involucre todos los actores implicados en la educación, no solo docentes y alumnos, sino también a las familias, para que entiendan hacia dónde queremos ir. En segundo lugar, trabajar en la vinculación con el mundo del trabajo y la producción, con la ciencia y la tecnología; que es el perfil que el gobernador pretende darle a este segundo mandato, y la educación tiene mucho por hacer y por decir en esto"."No hay cambios inmediatos y no podemos dejarnos llevar por el sensacionalismo de determinados resultados en pruebas internacionales, sino que hay que evaluar el objetivo final al cual queremos avanzar", destacó.En lo relativo a la inversión en materia educativa, resaltó la responsabilidad con la que el gobernador Gustavo Bordet enfrentó la situación durante estos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, "garantizando en tiempo y forma lo que acordó en paritaria con los gremios, pero también las inversiones en infraestructura escolar y otras cuestiones, que se hará un esfuerzo para continuarlas".Además señaló que el presidente electo, Alberto Fernández, ha hecho pública su voluntad de retomar las paritarias a nivel nacional como marca la ley vigente, una herramienta que consideró necesaria, aunque será "complejo volver a hablar un mismo idioma todas las provincias del país". Finalmente aseguró que siempre ha mantenido "mucho diálogo y buen entendimiento" con los gremios del sector, "siempre buscando un equilibrio entre intereses desde el respeto, así los seguiré haciendo con las distintas representaciones gremiales en nuestra provincia", concluyó.Respecto a la vinculación con el gobierno nacional, consideró que hay "una enorme oportunidad, porque más allá de las medidas puntuales que comiencen a tomarse, habrá una lógica diferente para recuperar el rol de la escuela pública. Es vital rescatar lo relativo a ciencia y tecnología, para lo cual entendemos que habrá financiamiento".Sobre la Educación Sexual Integral (ESI), el docente señaló que "este año se ha hecho un gran trabajo en la implementación de la ESI, con coordinadores en cada uno de los territorios para hacer un trabajo de concientización y capacitación de nuestros docentes"."Ese paso adelante creo que hay que continuarlo y profundizarlo. Es una demanda delicada desde lo social, ya que no solo tiene que ver con cómo hablamos de abuso sexual o un montón de situaciones de vulneración de derechos, sino que también hablamos de una demanda de los jóvenes, que exigen educación sexual integral porque es uno de sus principales temas de agenda. Estoy convencido que eso va a ser también un línea a nivel nacional", expresó.