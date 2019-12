Sin filtro: Sorprendentes declaraciones del Presidente del Superior Tribunal

"Manipulación de causas"

Críticas a la justicia

Un estorbo

Causas con movimiento de tortuga

"Sin pruebas"

Causas sin investigar

"Lo termino en un mes"

"Hay operadores"

Demoras con pericias

"Personajes con nexos y operaciones"

"Es amiga tuya"

Injerencia política en la justicia

Sugerencia de presidencia

Actitudes mafiosas

"El que molesta es Castrillón"

Ratificar sus dichos

Nexo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial

"Que gobiernen totalmente"

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón, desató un tembladeral este fin de semana al explicar sus argumentos para declinar su postulación a renovar en la conducción del máximo tribunal de la provincia. Y es que al explicar sus razones para no presentarse a la presidencia, en vez de aclarar, el magistrado oscureció., se despachó Castrillón. Y agregó en el mensaje viralizado a través de Whatsapp:Tras el fuerte mensaje que resonó con altos decibeles en el ámbito judicial y político de la provincia, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo declaraciones radiales para explicar lo que había intentado esbozar en el comunicado. En declaraciones realizadas a, el presidente del máximo tribunal entrerriano, explicó sus declaraciones del fin de semana y sostuvo que "el sentido que tienen es el que".No es novedad que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, sea muy crítico con diferentes estamentos de la Justicia entrerriana. Al respecto, cabe recordar que a fines del año pasado, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón,"Si el 80% de las Fiscalías, y el 85% de las Defensorías, tienen personal suplente, algún problema hay, o están para devolver favores", disparó.En ese marco, no tuvo reparos en señalar que "hay ciudades, como Concordia, donde para ser político tenés que tener un apellido. Y para ser integrante del Poder Judicial, tener otro", había dicho en declaraciones aDurante la entrevista radial concretada este lunes, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, recordó que sus críticas no son nuevas. ". Así como reconozco la tarea de otros Poderes, no reconocen los cambios importantes que reconoce hasta el último punto del norte entrerriano, que no conoce de la Justicia, y demuestran que Castrillón les ha servido como un estorbo y lo manifiesta en un escrito como una reflexión de algo que estoy totalmente convencido"."Estoy convencido de que eny los presentadores formales, han sido entre otros, el doctor Rubén Pagliotto y otros profesionales destacados en Derecho, y a partir de ahí,, producto de la tarea investigativa de la Revista Análisis y de Daniel Enz", apuntó."Todas las semanas, como mínimo, existe una nota sobre las causas y denuncias de corrupción en la provincia de Entre Ríos. Durante mi mandato no existió ninguna de esas denuncias que llegase a juicio;", consideró.Al recordársele los casos del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, y del ex director de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, cuyas causas se tramitaron en su mandato al frente del STJ y tuvieron condena,", acotó.Asimismo, aclaró que "no puede decir por qué demoran las causas; porque no todos están capacitados para investigar todo.", en referencia a la investigación del expediente por los contratos legislativos, que se ventiló hace más de un año y medio.Agregó que "" y ". No se puede controlar porque lo tiene el Procurador, pero si se pediría a la Corte Suprema o a la Ministra Bullrich, hoy, se conseguiría".Sobre los pedidos de pericias que realizaron las defensas en el marco de la causa por las "Contrataciones Ficticias" en la Legislatura, el Presidente del Superior Tribunal se preguntó: ". Ha habido otras causas que han propuesto peritos y en la Investigación Preliminar no se los aceptan porque no está previsto y tenés que aceptar el perito que te designan a dedo", explicitó."Hay cuatro causas que refieren a una misma materia (la obra pública), que creo que explotó por la zona de Larroque, es la del asfalto. Los peritos oficiales van por lista, y esa tiene una lista renga, con quebradura expuesta,", ejemplificó el presidente del STJ., y como no reconocen la tarea del Poder Judicial y de paso los veo en los titulares con continuidad, me provocan un poquito de nostalgia", soltó con liviandad el Presidente del Superior Tribunal en las sorprendentes declaraciones radiales.Asimismo el presidente el máximo tribunal, fue crítico de la función de la Procuración General de la Provincia, encabezada por Jorge García. En tal sentido, afirmó: ", no estoy de acuerdo con el juego que el legislador y el exgobernador (Sergio) Urribarri le dieron a la Procuración en la ley. Listo", dijo Castrillón.Castrillón profundizó sobre las supuestas vinculaciones de algunos medios con el impulso de algunas investigaciones."Estuve en la actividad pública desde que tengo pocos años, pero eso,que hacen a que en Entre Ríos haya una Justicia pura, limpia y sana", apuntó.Asimismo,. A favor o en contra, manejando los tiempos (de las causas)".Consultado por la incidencia de los funcionarios del Ejecutivo en las postulaciones para ocupar la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Castrillón fue categórico: "No cabe ninguna duda, por supuesto.. No voy a negar cuál es la causa. Pero más allá de que sean mis convicciones, el momento salta por eso.", remarcó el actual presidente del STJ.En cuanto a su frase respecto de las mafias, Castrillón explicó: ". Si hay independencia, hay independencia. Si te toca, te toca; todos somos iguales frente a la ley y todos tenemos los mismos tiempos conforme las complejidades que tengan las causas", disparó el magistrado.. Sí ahora terminaron con los Defensores. ¿Y quién maneja eso? ¿Yo?", se preguntó."En el primer acto que intervine planteé esto. Fui el primero que planteó que alguien que no tenía acuerdo no podía investigar ni pedir un allanamiento a nadie.", acusó."Sé que normalmente no soy el más ordenado ni con la mayor templanza para expresarlo. En un momento determinado, en un tiempo determinado y teniendo en cuenta elementos y vivencias determinadas,", justificó.Respecto de la posibilidad de continuar en la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón explicó: "y no soy quien para modificar el nexo, entonces yo no estoy un minuto más en la Presidencia", dijo a"De la Vocalía muerto me van a sacar. No estoy exigiendo la renuncia de nadie, estoy diciendo lo que considero que es.. Que gobiernen totalmente, yo no me voy a presentar, lo que estoy marcando es que gobiernen totalmente", concluyó.