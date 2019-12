Alberto Fernández sobre el juicio a Cristina: "Es un disparate lo que han hecho"

Política Las principales frases de Cristina Kirchner en la indagatoria ante el tribunal

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo que la presentación que realizó Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública fue "un acto de defensa maravilloso, impecable"."Hace cuatro años que advierto lo que hace la Justicia, lo que vi ayer fue un acto de defensa maravilloso, impecable. No era una mujer furibunda, sino una mujer que se defendía", señaló Fernández esta mañana en diálogo con radio Metro sobre la indagatoria de ayer de la vicepresidenta electa.En su exposición, la vicepresidenta electa aseguró que el juicio que la tiene como acusada se lleva adelante porque "había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país", y sostuvo que no espera la absolución de la Justicia, porque ya la "absolvió la historia".Para Fernández, la causa "es un hecho vergonzoso" y "técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina".Al respecto, el mandatario electo señaló que Cristina dijo "una obviedad: el que administra el Estado es el jefe de Gabinete", y agregó que la vicepresidenta electa "demostró la incoherencia del tribunal, no me involucró a mí".Arremetió además contra el juez Julián Ercolini: "Cada sentencia de un juez es un acto de gobierno, y lo que hizo Ercolini es insólito", y acusó al magistrado de no leer la Constitución."Involucrarla a Cristina Kirchner es vergonzoso, es no tener idea cómo se ejecuta en el Estado, cómo se licitan las obras públicas", indicó, y concluyó que Cristina "es una mujer cansada de la persecución".