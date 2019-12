Acto de proclamación de Bordet y Stratta: anuncio de nuevos funcionarios

Martín Müller y Graciela Bar, al CGE

ATER será presidida por Grané

Sobre los nuevos funcionarios

Fortalecer la calidad institucional

Presencias

La lista de Diputados es la siguiente:

Lista de Senadores



Este lunes recibieron su correspondiente diploma el gobernador Bordet, quien ocupará el Ejecutivo por cuatro años más, y la actual ministra de Desarrollo Social, que asumirá como Vicegobernadora. También fueron proclamados los 34 diputados y los 17 senadores provinciales. La asunción será el martes 10 de diciembre."Esta es la décima proclamación de autoridades políticas provinciales elegidas por la libre voluntad en forma interrumpida, lo que para los entrerrianos es una fiesta y para el Derecho de los demócratas que supieron forjarla también", proclamó el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, al abrir el acto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.El mandatario destacó el "poder recibir este diploma que acredita el proceso eleccionario que hubo en la provincia de Entre Ríos, que ha sido transparente, prístino, y en donde la ciudadanía se pudo expresar"."Quiero felicitar a la vicegobernadora electa que me ha acompañado en todo este trayecto y me va a acompañar en los próximos cuatro años, y a todos los senadores y diputados que hoy han recibido su diploma. Entendemos que tanto oficialismo como oposición en el poder legislativo representan la voluntad de todo el pueblo entrerriano para llevar adelante este proceso que se basa en procesos republicanos de división de poderes. De esto hemos sido siempre respetuosos y lo seguiremos siendo también en el futuro", puso relevancia el gobernador reelecto, Gustavo Bordet, conoció, con los sectores productivos, con la generación de empleos del sector privado, y con el trabajo y respeto por todas las instituciones y fortaleciendo los valores democráticos en todo el territorio".Respecto del gabinete, aportó que "tiene que ver con convocar a hombres y mujeres que representan cabalmente la impronta que queremos darle a nuestra gestión, que tiene que ver con un fuerte compromiso de trabajo, con una trayectoria que acredita ytambién se vea reflejada en las bancas legislativas".El gobernador Bordet informó que en el CGE estarán "Martín Müller y Graciela Bar, un equipo que ya estábamos trabajando y que se integra con la línea de pensamiento, de acción, que ya veníamos teniendo con Marta Landó, la actual presidenta del CGE, a quien quiero agradecerle toda la dedicación y el trabajo que puso en sus funciones. Con esta nueva integración, quiero destacar queavala por cierto que con este equipo que estamos conformando podemos ir una gestión de excelencia"."También, en la mañana de hoy,como docente titular en la Universidad Nacional de Buenos Aires en la cátedra de Derecho Tributario con posgrado que lo avala y también con antecedentes sobrados de haber sido secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Gualeguaychú, y de ser parte de esta gestión de gobierno como secretario de Gobierno estos cuatro años", precisó el gobernador. "Seguiremos trabajando de la misma manera con Sergio Granetto como lo hacía ahora con Germán", añadió.De igual manera, B. Y adelantó: "En lo sucesivo iremos dando a conocer otras integraciones del gabinete, pero estamos trabajando fuertemente en lograr un gran equipo de gobierno que, no me cabe duda, con Laura lo vamos a llevar adelante en estos cuatro años que tenemos por delante".Martín Müller es oriundo de Gualeguay, y tiene 38 años. Es profesor de Historia y licenciado en Historia egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).Además, es especialista en políticas socioeducativas (INFoD) y Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).En su trayectoria laboral, Müller ha sido docente de Nivel Secundario y Terciario; técnico de programas educativos del CGE; y director Departamental de Escuelas de Gualeguay. Ha publicado artículos en libros y revistas académicas.Por su parte germán Grané tiene 42 años, y nació en Gualeguaychú. En 1995 realizó el CBC en la Universidad de Buenos Aires, y un año después ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, alcanzando en julio de 2000 el título de Contador Público Nacional. En 2007 comenzó el Posgrado de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de San Isidro, finalizando en noviembre de 2009.En 2010, Grané realizó el Programa de Gobierno para Líderes de Comunidades Locales, dictado por el I.A.E. Business School, Universidad Austral. Ha realizado diversos seminarios, cursos y programas vinculados a su profesión, en especial en tributación y administración financiera del Estado. Desde 1999 trabajó en importantes empresas y consultoras económicas en la ciudad de Buenos Aires hasta que volvió a Gualeguaychú en 2002, donde ha trabajado y asesorado a empresas y emprendedores locales y fundó su estudio contable junto a otros colegas, el cual desarrolla en la actualidad.También da clase en la materia Teoría y Técnica Impositiva II en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uner. Se desempeñó como ayudante de cátedra de la materia Sistemas de Costos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y fue docente de la materia Contabilidad Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de La Plata, sede Gualeguaychú.En la función pública, Grané ha ocupado diferentes cargos. En diciembre de 2007 asumió como director de Rentas de la Municipalidad de Gualeguaychú y dos años después como secretario de Gobierno. Desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015 fue el jefe de Gabinete y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú. Y a partir de diciembre de 2015 se desempeñó secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno."Los desafíos son los mismos: fortalecer la calidad institucional, trabajar en un Senado de puertas abiertas que pueda reflejar de alguna manera también en sus leyes los avances que tiene la democracia en la provincia de Entre Ríos,que ha dado buenos resultados y que ha puesto a la provincia de Entre Ríos de pie".De acto participaron el vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, junto a vocales del Superior Tribunal de Justicia; legisladores provinciales y nacionales electos y en funciones; ministros; autoridades nacionales, provinciales, judiciales, militares, policiales y eclesiásticas.Frente Justicialista Creer Entre RíosJulio Solanas (Paraná).Ángel Giano (Concordia).Carina Ramos (Paraná).Mariano Rebord (Intendente de Colón).José Cáceres (Paraná).Gustavo Zavallo (Paraná Campaña).Silvia Moreno (actual intendenta de Feliciano).Juan Reynaldo Navarro (Tala).Leonardo Silva. (Gualeguaychú).Marcelo Bisogni (Uruguay).Stefanía Cora (Paraná).Diego Lara (Paraná Campaña).Juan Manuel Huss (Paraná).Juan Pablo Cosso (Villaguay).Paola Rubattino (Gualeguay).Jorge Cáceres (Diamante).María Del Carmen Toller (Islas).Sergio Castrillón (La Paz).José Kramer (Ramírez).Mariana Farfán (Gualeguaychú)Alianza CambiemosEsteban Vitor (PRO).Gustavo Cusinato (UCR).Juan Domingo Zacarías. (Movimiento Social Entrerriano).Lucía Varisco (UCR).Martín Anguiano (PRO).Julián Maneiro (UCR).Ayelén Acosta (PRO).Sara Mercedes Foletto (UCR).Nicolás Mattiauda (PRO).Gracia Jaroslavsky (UCR).Manuel Troncoso (PRO).Uriel Brupbacher (UCR).Jorge Satto (PRO).Eduardo Solari. (UCR).Juan Carlos Kloss, Frente Creer Entre Ríos (Paraná)Amilcar Gene Bert, Frente Creer Entre Ríos (La Paz)Claudia Gieco, Frente Creer Entre Ríos (Diamante)Gastón Bagnat, UCR Cambiemos (Victoria)Flavia Maidana, Frente Creer Entre Ríos (Nogoyá)Francisco Morcchio, PRO Cambiemos (Gualeguay)Omar Migueles, UCR Cambiemos (Tala)Horacio Amavet, Frente Creer Entre Ríos (Uruguay)Jorge Maradey, Frente Creer Entre Ríos (Gualeguaychú)Daniel Olano, Frente Creer Entre Ríos (Islas del Ibicuy)Adrián Fuertes, Frente Creer Entre Ríos (Villaguay)Armando Gay, Frente Creer Entre Ríos (Concordia)Nancy Miranda, Frente Creer Entre Ríos (Federal)Mauricio Santa Cruz, Frente Creer Entre Ríos (Colón)Ester González, Frente Creer Entre Ríos (Feliciano)Rubén Dal Molín, URC Cambiemos (Federación)Marcelo Berthet, Frente Creer Entre Ríos (San Salvador).