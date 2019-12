Paira consideró "un desafío enorme" conducir el Ministerio de Desarrollo Social

Política Bordet anunció el gabinete de ministros que lo acompañará en la próxima gestión

Política Bahillo celebró la creación del Ministerio de Producción y agradeció a Bordet

A pocos días de asumir como ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira, comentó que le espera "un desafío enorme" y que llevará adelante "una política articulada entre los distintos ministerios que posibilitará un abordaje en conjunto" de las demandas de los entrerrianos."Es un área que el gobernador ha marcado durante toda la gestión como prioritaria" señaló y dijo que ponerse al frente del Ministerio de Desarrollo Social "es un desafío enorme"."Sigo delineando con el gobernador y con todo el equipo los ejes donde estará puesta el mayor esfuerzo en el primer momento", continuó diciendo la licenciada en Trabajo Social y acotó que "uno siempre aborda un aspecto teniendo en cuenta las otras demandas existentes. Vamos a poner énfasis fuertemente en seguir con la atención de la demanda urgente y trabajaremos en consonancia con lo que está planteando el futuro Presidente, quien presentó el plan Argentina contra el hambre que requiere una mirada de fortalecer políticas alimentarias por la situación social que tenemos. Esto es urgente".En lo que respecta a políticas alimentarias, acotó que "venimos trabajando a través del acompañamiento en asistencia a los comedores, a los merenderos, con las tarjetas. Y esto va a ser un eje importante a fortalecer. El plan Argentina contra el hambre implica una mirada desde Salud, desde Desarrollo, desde Educación, de ensamblar con Producción que también tendrá que ver con el fortalecimiento de la producción de alimentos a nivel local para poder trabajar. Este es un eje que también se acompaña desde economía social que en el Ministerio tiene un desarrollo importante y que posibilita desde otros lugares la generación de ingresos".Dijo que continuará "el trabajo articulado con los municipios, con una descentralización en territorio y con la inclusión de las organizaciones sociales. La primer mirada nuestra va a estar puesta desde ese lugar; y después construyendo".En ese sentido, advirtió que "el Ministerio tiene un abordaje amplio de diversas problemáticas, que abarca todo el eje de las políticas de cuidados, con discapacidad, con vejez; el eje de las políticas de género, la diversidad; lo que implica ir fortaleciendo el trabajo que hay, generando nuevos acuerdos y respuestas a ello".Asimismo, mencionó al deporte como otro de los ejes: "Hay todo un trabajo de inclusión y de accesibilidad de derechos al deporte que se viene abordando desde el Ministerio y que va a acompañar en este proceso", dijo.En ese marco, agregó que "hoy tenemos amplios sectores de desocupación que se siente mucho en los jóvenes, la falta de un proyecto y la posibilidad de pensarse en un proyecto de vida; y esto también es un eje fuerte a tomar desde la política de juventud, en todo lo que es promocional y de accesibilidad al espacio recreativo y al deportivo como una garantía de derecho, que la Secretaría de Deporte del Ministerio lo viene trabajando y la idea es fortalecer eso en el acompañamiento en todo el territorio".En cuanto a lo alimentario, señaló "que al tema de la nutrición lo venimos trabajando en la provincia a través del adecuamiento de los comedores y demás, pero este es también un eje fuerte que se plantea, es un punto a considerar. Por eso este trabajo va a venir articulado con el área de Producción, con todo el tema de producción de alimentos más saludables y que posibiliten, no sólo la alimentación, sino incluir en la dieta el preparado de este tipo de alimentos desde los distintos espacios, con lo cual uno trabaja con las familias y lo hace posible"."Es difícil pensar una política alimentaria ante esta situación del hambre por fuera de un trabajo articulado que considere los distintos aspectos, donde también tiene que estar el control nutricional, el control de talla y peso; el acompañamiento en el desarrollo, sobre todo en la primera infancia que ha sido una preocupación fuerte de nuestro gobernador y desde donde se está trabajando en una estrategia; y lo que son los primeros días de crecimiento, los primeros dos o tres años del niño donde es fundamental de llegar con el tema de la nutrición", acotó.Además del trabajo interministerial, Paira consideró que "el trabajo en territorio" como importante, "un Estado presente, el trabajo mano a mano con los municipios, con las juntas de gobierno, y también articulado con provincias; la magnitud de la problemática de hoy no se puede pensar por fuera de un trabajo articulado porque en lo social está todo mezclado. En lo social y en la vida de las familias y de las personas esto se manifiesta todo junto, entonces requiere tener esa mirada y esta articulación integral para llegar a donde está la vulneración del derecho en estas situaciones. Este es el trabajo, y también la línea que marcó el gobernador durante estos años y de acá en adelante, de poder pensar una política pública articulada y que tenga en agenda las distintas problemáticas que atraviesa".Paira sostuvo que ese trabajo articulado no debe darse solo entre los distintos organismos del Estado sino también "con las organizaciones sociales y con la comunidad porque en problemáticas fuertes, como la violencia, la vejez, se requiere también de una mirada y un compromiso de todos para poder sostener su abordaje y dar una respuesta en esto".Reiteró que en el Ministerio "se continuará trabajando en la misma línea de lo social, de la inclusión de los diferentes ejes que tenemos y construyendo y fortaleciendo los equipos que tenemos existentes".Indicó que Desarrollo Social brinda asistencia a través "de los comedores a gran parte de la población escolarizada y de niños, niñas y adolescentes de espacios comunitarios, y a través de los ejes de ayuda directa, descentralizada respecto de los municipios". Y añadió que los municipios vienen teniendo un rol fundamental en la política de desarrollo social, niñez y adolescencia, por la presencia técnica fuerte en el territorio y articulada, y así seguirá siendo"."Se trabaja en líneas generales, con lineamientos en las diferentes áreas de las políticas pero esto tiene su encarnadura, su puesta en acto, en el municipio y en la particularidad territorial, en el cara a cara y el trabajo cotidiano. Este es un eje que venimos trabajando y que se va a continuar fortaleciendo", finalizó la futura ministra de Desarrollo Social.