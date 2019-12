Castrillón: Algunos "negocian con nexos políticos para no ser investigados"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió un duro mensaje para adentro de los tribunales, pero también para afuera. "Jamás me entregaré a las mafias, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos", se despachó.Cerca del mediodía de este domingo, y dos días antes en que se elijan autoridades en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón viralizó un duro mensaje a través de su WhatsApp de su autoría.El vocal, que presidente el cuerpo, volvió a expresar "la necesidad de una profunda reforma judicial especialmente en el fuero penal". El mensaje "tiene una clara dirección hacia el interior del Superior Tribunal como a la clase dirigente en su conjunto", afirmó el presidente del STJ, según publicó"Jamás me entregaré a las mafias, a los vende humos, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos", se despachó Castrillón.Y agregó: "No cambio favores que no corresponden por cargos ni poderes; y mucho menos para algunos que creen (que) no han hecho las cosas bien (y) negocian para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos".Finaliza con la siguiente advertencia: "Por una Entre Ríos fuerte, justa, equitativa y de pie; mi lucha seguirá siendo contra los tibios y temerosos cómodos para obtener tranquilidad efímera. Juré por la verdad y la Justicia".