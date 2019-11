La Provincia detalló la deuda de Nación por fondos para obras viales

Se trata de más de 330 millones de pesos que Nación había comprometido para obras en la ruta provincial Nº 6 y el acceso norte a Paraná. A ese monto se le suman unos 190 millones de pesos que se le adeudan a la provincia por el porcentaje coparticipable del impuesto a los combustibles.



De esta forma, la deuda que Nación mantiene actualmente con la provincia de Entre Ríos en materia de financiamiento para obras viales asciende a más de 520 millones de pesos. La titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, dijo que el de nuestra provincia no es un caso aislado, ya que "es un reclamo que venimos haciendo en el Consejo Vial Federal junto a otras provincias".



En relación a lo adeudado por las obras mencionadas, Benítez informó que las obras se concluyeron con fondos que la provincia aportó para cubrir el faltante que no enviaba nación "y aunque nos devuelvan hoy ese dinero ya está devaluado, porque el combustible y el asfalto ya vale mucho más que cuando se realizaron los pagos".



Por otra parte, la funcionaria explicó que se adeudan desembolsos que le corresponden a las provincias por el porcentaje coparticipable del impuesto a los combustibles. "Ese fondo va a la Banco Nación, que es el encargado de realizarle la transferencia a las provincias a diario y hay días en que nos ingresa cero, es decir nada. Eso es imposible, porque aunque hayan bajado las ventas el precio del combustible subió", remarcó la titular de Vialidad Provincial.



Fondos Viales



Los fondos viales constituyen recursos específicos provenientes del 29% del impuesto a los combustibles líquidos y fueron creados para ese fin hace más de 60 años. De ese 29% lo asignado a las provincias es un 60%, que se distribuye de acuerdo a Índices de Coparticipación Vial confeccionados anualmente por el Consejo Vial Federal. Este último está constituido por los organismos viales provinciales y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Al 27 de noviembre de este año la nación le debe a la provincia en esta materia 189.815.594,02 pesos.



Según lo explicitado por Benítez, este año el índice tenía en cuenta tres indicadores: población, inversión en infraestructura vial con fondos propios y consumo del combustible a nivel nacional. "Entre Ríos está en cuarto lugar a nivel nacional, correspondiéndole un 4,3216% de esos recursos y eso se debe, principalmente, a que tenemos una alta inversión con fondos propios", subrayó la funcionaria.



Acceso norte a Paraná



En materia de la obra co-financiada con Nación para la segunda etapa del Acceso Norte a la ciudad de Paraná, la deuda es de 265.809.757,28 pesos, monto que la provincia debió afrontar además de lo que ya aportaba como co-financista.



Los trabajos incluyeron la construcción del segundo tramo de la autovía, desde Gobernador Maya (circunvalación) hasta el rulo de acceso a la ruta nacional 12. También se construyeron dos puentes de alto nivel, refuerzos en algunos tramos y la prolongación de un carril auxiliar; además de la colocación de separadores para evitar el cruce entre ambas manos.



Por otra parte, desde Vialidad Provincial coordinaron con Enersa y el Municipio de Paraná tareas para reforzar la seguridad, como demarcación, colocación de cartelerías, iluminación y demás mejoras concluyentes en la flamante autovía de ingreso a la capital provincial.



Ruta 6



En lo referido a la ruta provincial Nº 6, el aporte extra que la provincia debió desembolsar para finalizar la obra fue de 66.407.321,05407 pesos, que aún no fueron retribuidos por nación. El trabajo permitió rehabilitar el tramo de la ruta que conecta los departamentos La Paz y Federal, entre las rutas nacionales 12 y 127.



El proyecto consistió en la rehabilitación y reconstrucción de la calzada pavimentada que presentaba distintos grados de deterioro, siendo en algunos sectores de tal gravedad que ameritaron la reconstrucción total. En esos casos, se realizó una base reciclando las carpetas asfálticas existentes y una base granular con el agregado de cemento portland.



Los trabajos demandaron el fresado de la carpeta existente, sellado de fisuras con asfalto polimerizado, ensanche de la base negra para permitir mantener el ancho de servicio, la reparación de baches en profundidad y el bacheo superficial, preparando la superficie para la construcción de refuerzos. Además, se demolieron banquinas que se encontraban en muy mal estado, conformando luego las mismas con suelo común y compactación especial. Se realizó un señalamiento vertical completo (cartelería) al igual que el horizontal, más la colocación y reparación de defensas laterales (barandas).