Fernández: "No premiaremos a especuladores, vamos a ayudar a quienes producen"

Política Quién será el titular de Anses y los nuevos nombres en el gabinete de Fernández

"Fueron cuatro años de especulación financiera. Era mejor apostar a un bono, a las Lebacs y Leliqs que invertir, producir y dar trabajo. En el mundo de los especuladores ganan muy pocos y pierden los mejores, los que arriesgan y los que trabajan. Esa es la peor sociedad, porque premia a los que especulan", sostuvo el futuro mandatario.En el marco de la edición número 25 de la Conferencia Industrial, realizada por la UIA en el predio porteño de Parque Norte, el líder del Frente de Todos arremetió contra el actual jefe de Estado, quien suele destacar que deja "bases sólidas" para el próximo Gobierno."No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, yo siento que camino en un pantano. Ni los bancos salieron favorecidos, porque los obligaron a ser otra cosa", remarcó.Ante un gran número de empresarios que lo escucharon con atención y aplaudieron varios de sus conceptos, Alberto Fernández afirmó que "los argentinos tienen esperanzas porque están seguros de que después del 10 de diciembre va a venir algo mejor"."Y tienen razón. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando: no vamos a premiar a los que especulan, vamos a ayudar a los que producen, nos vamos a preocupar por los que trabajan, vamos a poner en marcha a la economía una vez más. Ése es el desafío que tenemos", añadió."Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y quiero que lo hagamos todos. No alcanza un Presidente ni una vicepresidenta, ni un montón de diputados y senadores: hace falta el compromiso social de todos y cada uno", indicó.Al respecto, insistió en que "la mejora sea para todos, para los que arriesgan, levantan empresas, producen y dan trabajo" y aclaró que "todos tienen que hacer un aporte y comprometerse y entender que algo tendrán que dar y resignar"."¿Cuánto tiempo más van a pensar que el ajuste es la solución de las sociedades? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir creyendo que esta sociedad se arregla tirando por la ventana a 10 o 20 millones de personas? No dejemos que la gente salga a la calle a decir `no damos más´: abracemos a todos los argentinos que la están pasando mal y hay que hacerlos parte de la sociedad que queremos construir", concluyó.