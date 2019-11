Tuvo sanción definitiva el Presupuesto 2020 y la Ley de Servicios Esenciales

Desde la oposición

el senador Raymundo Kisser (Cambiemos), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

Servicios esenciales

Cierre legislativo

Proyecto del Senado Juvenil

El senador Ángel Giano (FpV) destacó que el proyecto fue ingresado dentro de los tiempos constitucionales y se dio, como en otros años, un trabajo conjunto entre legisladores de ambas Cámaras, de todos los bloques y con el concurso de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo."Se trata de una forma de trabajo entre ambas Cámaras para sancionar leyes que hacen al bienestar general", argumentó Giano a"Se han respetado las pautas macro fiscales estimadas por el Gobierno nacional, incluyendo el cálculo que realiza el Estado de las transferencias automáticas (fundamentalmente Coparticipación Federal). Después de presentar las distintas variables que se tuvieron en cuenta en la iniciativa (Tipo de cambio nominal promedio $/U$S: $67,11; Variación anual del IPC de 34,2%; variación real PIB: 1,0%; crecimiento de los Recursos Tributarios 2020/2019: 46,1%), Giano indicó que los recursos son en un 70% provenientes del Estado nacional y el resto lo recauda la Provincia", dijo.Además, reconoció que "el país está afectado por índices que son perjudiciales y que han llevado al Gobierno provincial a profundizar un manejo prudente de los recursos propios", al tiempo que destacó que el Estado provincial tuvo que "afrontar con recursos propios políticas que se quedaron sin financiamiento del gobierno central".Reiteró el fuerte impacto que tuvo en la ejecución de obras la eliminación del Fondo Sojero y recordó el impacto de los cambios en política energética y en los subsidios al transporte."El principal concepto es la partida de personal, que merced a la administración provincial, ha tenido una baja importante a consecuencia de un programa de optimización de la planta permanente del Gobierno provincial", resaltó luego el legislador.Consideró importante que, ante la reforma de la Constitución en el año 2008, aumentó el ingreso de municipios y comunas, y no dejó de mencionar los préstamos que se tomaron para beneficiar con infraestructura a numerosas localidades de Entre Ríos.Añadió que el Ejecutivo ha desarrollado acciones para llegar a un fin de mandato con un presupuesto Ejecutado acorde a los presupuestos aprobados por la Legislatura. "Entre Ríos ha sido destacada por organismos por la transparencia y por el acceso a la información sobre la denominada Ley de Leyes", resaltó luego."Este proyecto, quizá es el más importante para el gobierno entrerriano", destacó el legislador.Fue, quien tomó la palabra y consideró que "la transparencia es una obligación que tenemos todos". "En buena hora que la provincia de cabal cumplimiento a la Constitución", reflexionó.Después se ocupó de los elementos que "muestran cuál es el funcionamiento del Estado cada año": relató el camino determinado por la Constitución entrerriana y destacó que "no se trata de poner trabas, sino que desde la oposición tenemos que analizar en profundidad el presupuesto"."Entre Ríos es una provincia estancada. Vamos a aprobar un presupuesto para seguir flotando, pero aspiramos al desarrollo", acotó e hizo un comparativo de lo que pasa en las demás provincias de la Región Centro, o en el caso de San Luis, donde en el mismo contexto se ha logrado un crecimiento.Luego Kisser reclamó "audacia e innovación" y defendió la manda constitucional sobre la necesidad de buscar el equilibrio fiscal.Dijo estar preocupado por el déficit de la Caja de Jubilaciones. "Esperábamos algún proyecto de ley, es una necesidad reestructurar el déficit" y además elogió el accionar del Gobernador que no incrementó la planta de personal durante su administración.Después habló el senador de San Salvador, Lucas Larrarte (FpV), quien respondió a Kisser: "Llevamos varios presupuestos y se repiten las palabras, quizá por coherencia en palabras, pero no son coherentes donde les tocó gobernar", lanzó.Objetó el modo en que se habla de endeudamiento con distintos modos, "con distintas varas". "Se usan latiguillos, nos hablan de provincia estancada y comparan parcialmente. Entre Ríos no es una isla, está dentro de un país que tiene dificultades que no son por decisiones de Bordet. Son dificultades que nacen de la política económica del gobierno nacional", resaltó."Se cayó el consumo en el país", describió Larrarte. Indicó que desde Cambiemos se habla de energía sin tener en cuenta que, por ejemplo, Corrientes mantiene deudas millonarias con la empresa que se encarga de la distribución. "Entre Ríos paga religiosamente los compromisos asumidos", sostuvo.Sobre la exigencia de transparencia, Larrarte dijo que se debería reclamar lo mismo a quienes se endeudaron sin pasar por el Congreso Nacional. "Se hacen consideraciones que no tienen que ver con la realidad. Donde les ha tocado gobernar demuestran que no tienen mejores desarrollos que los nuestros", cuestionó Larrarte.También hablo el senador de Uruguay, René Bonato. "Nos pedía audacia hace unos instantes", sostuvo y recordó que cuando los gobiernos radicales fueron audaces se terminó cobrando en bonos.Manifestó que no enviaban la coparticipación en tiempo y forma, discriminando a quienes tenían otra bandera distinta a la del radicalismo. "Los gobiernos peronistas saben que tienen que proteger a la gente que la está pasando mal a consecuencias de un gobierno nacional que le sacó a las provincias, a los que menos tienen, para favorecer algunos amigos", respondió.Se mostró "en favor de la audacia de Bordet", que prioriza a los entrerrianos, sobre todo a los que menos tienen.Retomó la palabra la bancada opositora a través del Senador Schild, quien reiteró que la mayoría de los recursos son provenientes de Nación. Se mostró preocupado con lo que se distribuiría a las comunas, ya que no se alcanzará el monto que demanda la Constitución. A las 21:11 se aprobó el proyecto en general. Se cumplió con el número de votos necesarios para cada uno de los artículos.La iniciativa, que ha te tenido severas críticas de los sectores gremiales, fue impulsada por el diputado justicialista Juan Reynaldo Navarro.El proyecto se trató sobre tablas, y se aprobó con el apoyo de 15 legisladores. El expediente fue girado al Ejecutivo para su promulgación.Por su parte el senador Giano indicó que "quizá esta sea la última sesión de este Cuerpo Legislativo".Agradeció a las autoridades de la Cámara Alta en la persona del Vicegobernador y sus colaboradores. "Hemos podido trabajar cumpliendo nuestro mandato", sentenció y destacó el modo en que el vicegobernador llevó adelante su tarea.Así como lo hizo el Senador concordiense, el presidente del Bloque Cambiemos, Beltrán Lora, agradeció a sus pares y a los trabajadores de la Cámara. "Debieron tolerarnos en los vaivenes del proceso legislativo", sostuvo."Todos recordaremos momentos, gratos, de tensión, de rispideces, dentro de los Bloques y entre las posturas políticas, pero felizmente ha primado el criterio de buscar la unanimidad en la mayoría de los proyectos", afirmó el legislador que representa Nogoyá.Por su parte el vicegobernador Adán Bahl mostró su satisfacción por la tarea cumplida. "Se ha conformado un equipo de trabajo respetando al otro y siempre acompañamos al Ejecutivo. Discutiendo, para alcanzar posturas superadoras", dijo Bahl visiblemente emocionado. Agradeció y dijo que se lleva "17 amigos".No perdió la oportunidad de destacar los proyectos que se desarrollaron. El apoyo al arte, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento del Senado Juvenil, entre otros trabajos de reconocido éxito, como el programa de capacitación a concejales que terminó hace algunos días.Un aspecto destacado de la prolongada sesión fue el tratamiento de un proyecto de comunicación que tuvo origen en el Senado Juvenil.A instancias del senador del Departamento Villaguay, Mario Torres, fue tomado por el Senado Constitucional. Torres expresó que, con el Senado Juvenil, los jóvenes tienen una herramienta de participación y aprendizaje destacable, que mejora año a año.Mediante la iniciativa se solicita al Consejo General de Educación, incorpore prácticas profesionalizantes de alumnos de escuelas técnicas y agrotécnicas, en instituciones de educación integral y en centros de formación laboral para personas con discapacidad."Se busca cumplir con preceptos constitucionales y leyes nacionales y provinciales", enfatizó, destacando que se inicia todo el trabajo de esta iniciativa en una escuela agro técnica, Nº 2 Justo José de Urquiza de Villaguay.(Fuente: APF).