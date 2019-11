"Servicios esenciales": Gremios municipales se manifestaron en contra

El secretario General de Suoyem, Jorge Brocado

Juan Pablo Filipucci

Mario Barberán

La iniciativa establece como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos; el servicio de potabilización y distribución de agua; el servicio de transporte público urbano de pasajeros; y al cementerio podría ser sancionado mañana en la sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia.La norma, que fue presentada y aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados es de autoría del diputado provincial Juan Reynaldo Navarro y generó el rechazo de los gremios municipales de toda la provincia. Desde el Suoyem, de Paraná, se adelantó que se harán presentaciones ante la Justicia para que sea declarada inconstitucional la ley en caso de que se apruebe y desde la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos (FESTRAM) instó al gobernador Gustavo Bordet a que "desactive y deje sin efecto esta iniciativa neoliberal".Durante la sesión de la Cámara Alta, trabajadores municipales de Paraná, junto a otros gremios de la provincia se manifestaron en las puertas de Casa de Gobierno, mostrando su disconformidad con el proyecto de ley.destacó a: "Venimos a reclamar lo que le corresponde a los trabajadores. Venimos a decir que esta ley que se está tratando es inconstitucional, porque ya la justicia, cuando tuvimos la audiencia en el juzgado, lo indicó. El doctor Cánepa dijo que debía tratarse en el Congreso Nacional"."El servicio esencial de la recolección de residuos urbanos no existe en ningún lugar del país. Están pasando por encina el Congreso nacional. Hubo legisladores de nuestra provincia cuando se votó el tema de los servicios esenciales", apuntó Brocado.Asimismo consideró que "con esto nos está cercenando el derecho a todos los trabajadores municipales. Acá estamos los 51 sindicatos que se nuclean en la Federación Entrerriana de Trabajadores Municipales (Festram). Iremos a reclamar por la vía que corresponde para seguir bregando por los derechos de los trabajadores"."Con esta ley no tiene derecho a huelga los trabajadores municipales, los recolectores de residuos, los compañeros de cementerios, de transporte. Están incumpliendo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional", destacó.Por su parte,aseveró: "Tenemos dos antecedentes en la provincia, en el caso de Buses Paraná, la justicia dijo que el medio para establecer los servicios esenciales es a través de la legislación nacional, donde ya están predeterminados los servicios esenciales. Y en el caso de la recolección de residuos, Cánepa sostiene lo mismo, dice que la ordenanza que alegaba el municipio no es válida para establecer los servicios esenciales, que solo es por legislación nacional, afecta el derecho a huelga. Cuenta con media sanción de Diputados, llama la atención que los legisladores no sepan cuáles son sus atribuciones y competencias. Evidentemente, los elegimos y no saben qué pueden votar y qué no"."Los servicios esenciales están fijados por la OIT a nivel internacional y no figura allí la recolección de residuos o el transporte; solo por vía de excepción hay un mecanismo que ya está previsto por ley y no es necesario dictar una nueva ley para esto", puso relevancia.Aseveró, en tanto que "nos enteramos que esto fue aprobado entre 'gallos y medianoches' en Diputados, fue aprobada sobre tablas, no se nos dio participación a los sindicatos y afecta el derecho a huelga. No se han realizado estudios previos como hubiese correspondido".Desde la Festram,dejó en claro: "Estamos acompañando en total solidaridad con los compañeros de Paraná, porte esto no solamente les afecta a ellos, sino a todos. Es vergonzoso lo que está pasando, lo que ocurrió en Diputados y lamentamos que no nos hayan dejado entrar al recinto. Los pedidos de audiencia no han sido respondidos".