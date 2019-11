Con "agenda abierta": Alberto Fernández se reunirá con Ricardo Alfonsín

Fuentes del radicalismo confirmaron a NA que la reunión se realizará "el próximo viernes a las 10" en las oficinas de Alberto Fernández en Puerto Madero con "agenda abierta".



En ese marco, indicaron que "el motivo del encuentro simplemente es hablar de política", y ampliaron: "Ricardo siempre auspició el diálogo y el consenso. Por eso, cuando la gente de Alberto Fernández le dijo de realizar la reunión, obviamente él dijo que sí".



Si bien no trascendieron los temas puntuales que se tratarán, semanas atrás el nombre del ex legislador radical había sonado como uno de los candidatos a ocupar la Oficina Anticorrupción pero sus allegados se encargaron de desmentirlo.



"Ricardo ya dijo que a la Oficina Anticorrupción no va a ir ni tampoco va a ocupar ningún cargo. No sé si le ofrecerán algo o no, pero Ricardo no quiere ningún cargo", señalaron las mismas fuentes a Noticias Argentinas.



Alfonsín, que en los próximos días iniciará una serie de charlas en varias localidades de Entre Ríos sobre la realidad social actual, siempre se mostró crítica respecto al rol que el radicalismo mantuvo en la alianza Cambiemos.



"En los próximos años me imagino a la UCR haciendo radicalismo, no proísmo", sentenció Alfonsín días atrás, y afirmó que si fuera el presidente saliente Mauricio Macri "trabajaría para mantener el liderazgo que tuvo en el partido".



