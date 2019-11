Federación Agraria pide a Fernández que Agricultura siga siendo un ministerio

La Federación Agraria a nivel provincial se plegó al planteo que hicieron otras entidades nacionales del sector, a fin de que la cartera permanezca con la jerarquía ministerial, confirmó el vicepresidente primero de la organización, Elvio Guía.



"No sabemos quién es Fernández hasta que no tome las primeras medidas, recién ahí vamos a saber hacia dónde va", reiteró el dirigente entrerriano y una de las máximas autoridades nacionales de la entidad, respecto al escenario que se viene para el campo con el cambio de gobierno.



En ese sentido, Guía planteó como una "primera dificultad" el hecho de que el sector no sepa todavía si Agricultura va a ser ministerio o secretaría. "Tiene que seguir siendo ministerio, porque eso jerarquiza el área por lo que significa a nivel país la producción y no solo agricultura, sino por ejemplo también ganadería", opinó.



De esa manera, el dirigente se plegó al pedido que 23 organizaciones vinculadas al mundo rural le hicieron a Alberto Fernández, mediante una publicación solicitada en el diario La Nación.



A los efectos de llevar a la práctica, políticas activas de agregado de valor en la producción de alimentos y bioenergías en nuestro país, solicitamos que la cartera nacional mantenga el rango ministerial. Tal posición se basa en la necesidad de delinear e implementar acuerdos público - privados a nivel nacional, que consagren a la producción de alimentos seguros y de calidad como una política de Estado. La capacidad exportadora de la agroindustria argentina se vería fortalecida con el sostenimiento de rango ministerial, dado que permitiría negociaciones técnicas directas con pares internacionales que tienen ese mismo nivel.



"Un ministro se sienta directamente con un presidente a discutir las políticas para el sector", reforzó Guía. "No es lo mismo un ministro que un secretario cuando hay que discutir mercados internacionales, aperturas de mercados o cuota Hilton", mencionó finalmente.



Antes, el dirigente rural se había mostrando reticente a que se aumentaran los porcentajes a las retenciones de granos, tal como había dejado entrever Fernández: "No se puede poner a todos en la misma bolsa porque los costos y la rentabilidad no son los mismos para todos".