En asamblea, Suoyem rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo de Paraná

el Secretario General del SUOYEM, Jorge Brocado.

El viernes, en la Secretaria de Trabajo, el Ejecutivo ofreció un 4 % en el mes de octubre y 4 % en el mes de noviembre, por única vez en forma de un bono. Ni siquiera va al sueldo. Veníamos pidiendo un 6 % en agosto, un 4 % en septiembre, y así sucesivamente hasta llegar a la cláusula gatillo a fin de año, para equiparar la inflación", manifestó a, comentó Brocado tras finalizar la asamblea. En ese encuentro también debatirán sobre la situación de los compañeros contratados."Nunca desamparamos a los trabajadores contratados, máxime a los que se les fueron cayendo sus contratos. En todas las actas que hemos hecho en Trabajo está ese reclamo. La Secretaría de Trabajo no tiene competencia para decirle al intendente si deben seguir o no los contratos. Vamos a seguir defendiendo y trabajando por los compañeros afiliados y los no afiliado", resaltó el dirigente gremial.De la misma manera expresó queAl ser consultado sobre la posición de ATE, que aceptó la propuesta salarial del Ejecutivo municipal, Brocado aseveró: "Somos respetuosos sobre lo que deciden otros gremios hermanos".