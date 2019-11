Stratta: "El motorizar espacios de diálogo ha sido un sello de esta gestión"

Política Stratta encabezó la reunión del Consejo Provincial de Políticas Sociales

"Hemos intentamos institucionalizar el eje del desarrollo social. No solo tener una mirada desde la asistencia sino también poder pensar las políticas públicas para transformar la realidad que nos interpela permanentemente. Trabajamos muchísimo la economía social, la juventud, los adultos mayores, el deporte, el acompañamiento a las instituciones de la sociedad civil", puso relevancia Laura Stratta.En este sentido, contó en, que "hoy estuvimos en el Consejo de Políticas Sociales haciendo un cierre de estos cuatro años donde también se destaca un espacio como este, plural, donde el Gobernador decidió motorizar espacios de diálogo, de diseño de políticas públicas, de escucha; esto ha sido un sello de esta gestión".El ministerio "ha crecido, empezó de una manera y termina con más secretarías y áreas a cargo. Tiene que ver con esta mirada de poder entender que las respuestas integrales a demandas sociales, si se piensan en equipo, si las intervenciones pueden ser comprometidas, desarrollando la empatía, poniéndonos en el lugar del otro; hemos trabajado fuertemente con la universidad pública, con las organizaciones, con las instituciones, donde lo que mostramos es esta vocación del hacer, del transformar, y del poner las políticas públicas al servicio de mejorarle la vida a los entrerrianos y entrerrianas", destacó.En el marco de lo que es garantizar el derecho a la alimentación, "trabajamos en una experiencia piloto donde el eje con el que avanzamos tiene que ver con la soberanía alimentaria, es decir que no solamente podamos poner un plato de comida sino que ese plato de comida tenga los nutrientes necesarios y que a su vez, las compras las podamos hacer a los productores de la economía social. En Villaguay hicimos una experiencia piloto que venimos trabajando para poder llevarla a otros departamentos, donde las escuelas les compran a los emprendedores locales, trabajan sobre las economías regionales, en la capacitación de nuestros recursos humanos", puso relevancia la ministra.Consideró que "la tarea social es casi interminable, el entramado social en estos tiempos se ha visto muy perjudicado por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, y no solo estoy hablando de los sectores más vulnerables sino también de los emprendedores, de las economías regionales, de los asalariados, de los jubilados, de las mujeres, de los niños, y lo que hicimos en todos estos años fue poner el cuerpo, con el esfuerzo y el compromiso al servicio de mitigar lo que esas decisiones significaban en cada uno de los sectores. Creo que en los próximos años, hay que profundizar la tarea, articulando con el gobierno nacional, que creo que es un eje pendiente por Desarrollo Social, no hablo de todas las áreas del gobierno de la provincia".La vicegobernadora electa de la provincia fue consultada sobre "su sucesor o sucesora" en el próximo gobierno, y en este sentido manifestó que "el gobernador va a anunciar en pocas horas más, el gabinete. Él lo viene diciendo muy contundentemente, que vamos a seguir profundizando este compromiso de trabajo, estas líneas programáticas que tiene que ver con el eje de desarrollo". Y aportó que parte de su equipo "quedará trabajando en el ministerio, sosteniendo esta agenda, porque han dejado mucho de ellos y tienen mucho para dar aún, y hay otros que me van a acompañar en los desafíos que vienen en el marco de la vicegobernación"."La gestión de Bordet ha marcado un rumbo en la provincia y busco poder seguir acompañándolo. El Senado tiene que trabajar en lograr fuertemente mayor confianza del vecino, del ciudadano, en sacar un poco el debate del marco de la cámara y llevar algunos debates al interior. Hay muchas cosas para hacer, tienen que ver con las improntas, los perfiles. La reforma política es uno de los temas que quedó pendiente y en ese marco, la equidad de género es uno de los temas centrales, que hay que trabajar, y mucho más", puso relevancia en los desafíos que se impondrá como vicegobernadora.