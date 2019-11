Michetti aceptará que Cristina tome juramento de presidente a Alberto Fernández

La vicepresidente Gabriela Michetti se prepara para definir formalmente junto a su sucesora, Cristina Kirchner, cómo se llevará adelante la ceremonia de juramento y traspaso de mando al nuevo gobierno.



Según estipula el artículo 93 de la Constitución Nacional, "al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea".



La interpretación habitual dictaría que Gabriela Michetti, en su rol de presidente del Senado, le tome juramento tanto a Alberto Fernández como a Cristina Kirchner. No obstante, desde el Instituto Patria le hicieron saber que la ex presidente desea tomarle personalmente el juramento a su compañero de fórmula.



Fuentes cercanas al círculo íntimo de Michetti confirmaron a Infobae que aceptarán la modificación para no repetir las controversias que opacaron el traspaso de mando en 2015. Por lo tanto, la actual vice le tomará el juramento a Cristina Kirchner y luego se retirará. Entonces, la ex presidente hará lo propio con Alberto Fernández.



Las autoridades del Senado consultaron a diferentes especialistas en derecho quienes opinaron que no se estaría violando la Constitución, porque si Cristina Kirchner jura primero, técnicamente ya sería la presidente de la Cámara.



Los nuevos legisladores jurarán el 27 de noviembre, por lo que la reunión entre Michetti y Kirchner para consensuar los detalles tendría lugar a fines de esta misma semana.



Tras la jura, el presidente saliente le pasará los atributos de mando al mandatario entrante. En la Constitución no se especifica dónde debe tener lugar esta parte de la ceremonia. Sin embargo, tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem y Fernando de la Rúa eligieron hacerlo en la Casa Rosada.



En 2007 Néstor Kirchner decidió cambiar la reciente tradición y realizó el traspaso a su esposa en el Congreso. Ocho años más tarde, también se alteró el protocolo. En esa oportunidad, Cristina Kirchner se negó a hacerle el traspaso de mando a Macri porque no llegaron a un acuerdo sobre el lugar donde debía hacerse la ceremonia. Finalmente, el encargado de ponerle la banda y entregarle el bastón fue Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.



A pesar de esto, el plan original del actual gobierno era que el flamante jefe de Estado jure en el Congreso para dirigirse después en auto por la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada para recibir los atributos de manos de Mauricio Macri en el Salón Blanco.



Desde el equipo de Alberto Fernández ya adelantaron que toda la ceremonia se realizará frente a la Asamblea Legislativa. Allí también Fernández hará su primer discurso como jefe de Estado y hasta podría adelantar algunas de sus primeras medidas.



Al término, el líder del Frente de Todos se subirá a un auto y se dirigirá hacia la Casa Rosada para tomarles juramento a sus ministros y hablar ante la multitud desde el histórico balcón.