Benedetti: "Nos preparamos para ser una oposición constructiva"

"Nos preparamos para ser una oposición constructiva y poder colaborar en lo que necesite el nuevo gobierno", aseguró el diputado nacional y excandidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, al analizar el nuevo escenario político que se configuró tras las elecciones.



"Vamos a trabajar para fortalecer la calidad institucional", sostuvo el legislador, al tiempo que se mostró preocupado por las versiones que indican que se pedirán facultades delegadas: "Creo que no es necesario", apuntó.



"Todavía no hay certezas sobre el rumbo que tomará el próximo gobierno y en diciembre seguramente tendremos que abordar el debate sobre el nuevo Presupuesto que el gobierno entrante anunció que va a reformular", señaló en relación a lo que sucederá el próximo mes en el Congreso de la Nación.



Más adelante se refirió al futuro de la provincia: "Ojalá el actual gobernador aborde los problemas que tiene Entre Ríos porque ya no va a tener más excusas y algunos problemas le van a estallar en la mano, como el fuerte déficit de la Caja de Jubilaciones", manifestó el diputado nacional.



Por otra parte, en relación a la continuidad de Cambiemos sostuvo: "Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para encontrar la forma de poder funcionar y representar a este 40% de ciudadanos que nos votó".



"No será una tarea sencilla porque hay dificultades de entendimiento entre las fuerzas políticas, pero el desafío es encontrar mecanismos de funcionamiento y poder representar a la gente que nos votó", manifestó Benedetti.



También opinó sobre la situación dirigencial de Paraná. Al respecto, manifestó: "Hay que acompañar todas las nuevas ideas de superación que aparezcan" y por ello mencionó haber acompañado la presentación del libro del concejal Emanuel Gainza, hace pocos días sobre sus propuestas para la capital provincial.



"Ojalá el día de mañana puedan aparecer ideas o acciones en este sentido desde mi propio partido, desde la Unión Cívica Radical, y estaré acompañando también. Bienvenido sea, y ojalá en la próxima elección algún dirigente de la UCR pueda mostrar esta voluntad de expresar ideas nuevas, y estaremos acompañando", acotó.



"Creo que Sergio Varisco, más allá de sus problemas judiciales, tuvo dificultades de gestión y eso fue determinante en la decisión de los paranaenses a la hora de votar. El resultado obliga a reflexionar a todos aquellos que tienen intenciones de conducir una ciudad tan importante como Paraná para mejorar las propuestas y las acciones de gobierno", opinó.