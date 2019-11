Amplían la capacidad operativa del Puerto Ibicuy

Cabe recordar que en el marco de la reactivación portuaria encarada por el gobierno provincial, en marzo comenzó a operar el puerto de Ibicuy y hasta la fecha ingresaron un total de ocho buques de ultramar para cargar mercadería.



Ya se enviaron desde allí 14.000 toneladas de arroz en bolsa a Irak y un total de 245.626 toneladas de madera de pino, eucaliptos y álamo a China



El puerto del sur entrerriano, ubicado a orillas del río Paraná Ibicuy, es uno de los más importantes del litoral argentino, por su ubicación geográfica y sus condiciones naturales de profundidad, alcanzando luego de los dragados realizados alrededor de 34 pies. Además, se suma que la terminal tiene 10,80 metros de pie de muelle, lo que le da una característica casi única en el país.



El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que "es un hecho histórico para la provincia porque de esa manera se puede lanzar sobre una base jurídica muy sólida, que es la propiedad de la tierra, un proyecto de una envergadura que será una plataforma de crecimiento enorme para Entre Ríos. Es un puntapié inicial muy grande, un gran avance y era imprescindible hacerlo".



Y agregó que "la provincia tiene expectativas muy fundadas de que el puerto de Ibicuy se transforme en realidad en una zona portuaria para toda la región, no sólo para Entre Ríos sino para la Mesopotamia, para el noreste argentino y el sur de Brasil y Paraguay".



También mencionó que, a partir de la propiedad de 100 hectáreas, el gobierno provincial tiene la posibilidad de "hacer una convocatoria al sector privado para que inviertan en distintas terminales que puedan recibir cargas de distinta naturales, es decir, árido, forestal, arena, mineral de hierro, combustible, contenedores, etc".



El puerto de Ibicuy está sobre la Hidrovía Río de la Plata-Paraná-Paraguay, por lo que "estamos trabajando para poder participar del contrato de hidrovía. Entonces realmente queremos desarrollar una política portuaria intensa que sirva al desarrollo provincial", indicó el fiscal de Estado.



A eso se suma que en los próximos meses se concretaría la opción de compra sobre 250 hectáreas más. "Si logramos esa adquisición el puerto pasaría a tener 350 hectáreas con lo cual podría alojar no sólo la parte portuaria en sí sino una zona industrial para toda la región, incluso el norte de la provincia de Buenos Aires", precisó Rodríguez Signes.



En tanto, Lanús explicó: "Se trata de otra escritura que hacemos en Entre Ríos, tiene que ver con el puerto de Ibicuy, un puerto que se está reactivando, que tiene mucho potencial para seguir desarrollando la zona, todo el noreste argentino y especialmente Entre Ríos, con lo cual estamos muy contentos de que hoy la provincia ya sea dueña de estas 100 hectáreas y que pueda desarrollar el puerto".



El funcionario explicó que "es un fruto de un trabajo que venimos haciendo distintas fuerzas políticas de la provincia de Entre Ríos, encabezado por la provincia pero también empujado por dirigentes nacionales como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Eduardo Caminal, el diputado Esteban Vittor, y Mauro Basón. Todos los entrerrianos que conozco que están dentro del espacio político de Juntos por el Cambio también pelearon por esto a la par de la provincia porque están convencidos de que es una alternativa y oportunidad muy grande".



En ese sentido, Lanús afirmó que "tiene que ver con el desarrollo del puerto pero al desarrollar el puerto como canal de salida, un puerto que tiene calado natural que lo habilita para exportar a distintos lugares del mundo también impacta en la matriz productiva de la provincia".



El escribano General de la Nación, Carlos D´Alessio; y el escribano Mayor del gobierno de Entre Ríos, Alejandro Santana, también formaron parte del acontecimiento.



Por su parte, el escribano Mayor del gobierno de la provincia comentó que: "El terreno es de la Nación entonces la escritura la autorizaba el escribano General de la Nación, hicimos todas las gestiones con la Administradora de Bienes del Estado y pudimos llegar a buen puerto".



Asimismo, Santana destacó: "Hubo un trabajo conjunto entre Nación y provincia con el que venimos hace años, porque se inició en Fiscalía de Estado, trabajamos mucho con el fiscal de Estado y con el director de la Unidad de Control de Inmuebles, Martín Rettore, y todos juntos mancomunadamente llegamos a esta transferencia que es muy importante para la provincia". Reactivación del puerto Allí también se reconstruyó a nuevo el muelle de 160 metros de largo, apto para que amarren buques de ultramar Panamax, barcos que tienen una capacidad de carga de más de 40.000 toneladas.



La operatividad del puerto de Ibicuy genera en promedio el trabajo de 360 estibadores diarios y un importante movimiento para trasladar la carga de distintos productos.